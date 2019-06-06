Путин прокомментировал присутствие российских экспертов в Венесуэле

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военные специалисты в Венесуэле обслуживают технику, которая была официально продана стране. «По контрактам мы обязаны обслуживать это вооружение, мы обязаны выполнять наши контрактные обязательства — наши специалисты это и делают. И делали всегда на протяжении предыдущих лет»,— сказал господин Путин на встрече с руководителями информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума. Он также отметил, что Венесуэле оружие «последнее время уже давно не продаем (Россия.— “Ъ”)».

«Вполне вероятно, что определенные работы там наши специалисты выполнили, не только военные причем, но и из промышленности — и кто-то из них уехал, кто-то, может, опять приехал»,— сказал президент РФ.

Господин Путин добавил, что Россия и впредь будет выполнять свои обязательства по контракту.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия проинформировала Вашингтон о том, что «вывела большую часть своих людей из Венесуэлы». Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на это сообщил, что господина Трампа ввели в заблуждение. По его словам, Москва никогда не скрывала, что в Венесуэле работают российские эксперты. Они обслуживают там военную технику, поставленную в страну много лет назад. В последний раз на очередные регламентные работы в Венесуэлу вылетели 95 российских специалистов.

К концу 2019 года Россия также планирует завершить в Венесуэле строительство завода по производству автоматов Калашникова (контракт был подписан в 2006 году).

Подробнее об этом — в материале “Ъ” «Концерн «Калашников» встал на путь локализации».