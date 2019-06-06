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Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Около ноля

Обозреватель “Ъ” Евгения Милова открывает светскую программу ПМЭФ

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Так называемый нулевой день ПМЭФ, который от всех прочих отличается отсутствием деловой программы, прошел весьма активно. Центрального мероприятия, собравшего бы все лучшие силы и умы в одном месте, в этот раз не случилось. Скорее всего, из-за отмены вечеринки “Ъ”. Так что интенсивно заполнявшим Санкт-Петербург делегатам пришлось покрутиться в поисках своего места в жизни. Кто-то обрел его на вечеринке «Росконгресса» в ресторане Royal Beach под группу «Ленинград», другие — в пространстве «Пальма» на вечеринке с хештегом #недлявсех от «Норникеля» и проекта «Другая среда», оказавшейся на диво душевной, третьи попытались найти себя среди «Топ 50 самых влиятельных людей Петербурга» — такую премию в этот вечер вручал журнал «Собака», и лишь совсем немногие были приглашены банком ВТБ на концерт Теодора Курентзиса с оркестром MusicAeterna.

В случае приема «Росконгресса» можно говорить уже о некоторой традиции. Во всяком случае, второй год подряд он выбирает удаленную от исторического центра прибрежную площадку на Крестовском острове. В прошлом году хедлайнером развлекательной программы стал Борис Гребенщиков, запомнившийся делегатам исполнением песни «Нас с тобою на****и» без купюр.

В этот раз тренд на нецензурную лексику укрепили максимально: позвали группировку «Ленинград».

Впрочем, утверждать, что этот коллектив запомнился участникам форума, нельзя.

К моменту хорового исполнения песни «В Питере — пить» аудитория уже вполне соответствовала вынесенному в заголовок тезису.

Программа вечера, впрочем, не ограничивалась концертом. До его начала заместитель шеф-редактора “Ъ” Дмитрий Бутрин вручил премию «Росконгресса» президенту РАН Александру Сергееву за достижения в научной дипломатии и поддержку престижа российской науки за рубежом.

Прием ВТБ в Государственной академической капелле с концертом господина Курентзиса и оркестром стал такой внеплановой светской инициативой. Традиционный вечерний прием банка состоится сегодня вечером под заголовком «Время вперед» и будет украшен концертом группы «Любэ». Однако, по словам президента—председателя правления ВТБ Андрея Костина, подстроить график господина Курентзиса было делом чрезвычайно непростым:

«Вперед! Повышать культурный уровень!» — такими словами господин Костин встречал гостей у входа в зал.



Перед самым началом концерта он произнес очень нежную речь в адрес гения Теодора Курентзиса, которую заключил личной просьбой ко всем собравшимся отключить мобильные телефоны: «Маэстро очень чувствителен к этому. Он может прервать концерт и возобновить его лишь спустя полчаса. В общем, кто не отключит, будет иметь дело со мной». Предупреждение подействовало, концерт проходил в тишине зала, который, кажется, вздохнуть лишний раз боялся.

Компания Владимира Потанина «Норникель» вообще впервые давала прием в рамках ПМЭФ и с креативной помощью проекта «Другая среда» выступила мощно. То есть даже превью мероприятия сообщало следующее: «Металлургический гигант собирается удивить сообщество — показать себя тонким и благородным, добрым и красивым».

Для достижения этой цели на крышу здания с помощью вертолета доставили белый рояль, во дворе гостей встречали инновационный электромобиль с норильскими номерами, а также олени, приехавшие на форум из Мурманска.

В ходе вечера провели тихий аукцион в поддержку наивного искусства, также гостям предлагали утку и палтуса по рецептам севера, а для полного и окончательного погружения в шахту — VR-видео, которое помимо натурально шахты отправляло зрителей на просторы одного из самых труднодоступных заповедников — плато Путорана — и на ледокол компании, пересекающий широты Северного морского пути. А чтобы металлургический гигант выглядел еще и веселым, гостей развлекала группа SPAM со своим шансоном на темы экономики и бизнеса.

Также в этот вечер имели место: открытие выставки художника Александра Шишкина-Хокусая во флагманском бутике Babochka, прием Мосбиржи и газеты «Ведомости» на террасе отеля «Кемпински Мойка 22» (здесь было больше всего журналистов разных изданий, гадавших на появление Майкла Калви среди делегатов форума), благотворительный прием компании «Биокад» в Михайловском театре. Последнему задал тон концерт Леонида Агутина — гости чистосердечно пускались в пляс.

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