Путин: СНВ-3 можно не продлевать, но тогда не будет ограничений для гонки вооружений

Президент Владимир Путин сказал, что Россия может и не продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), если «никому не хочется» это делать. На встрече с руководителями информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума он отметил, что «наши системы такие, что гарантированно обеспечат безопасность России на достаточно длительную историческую перспективу».

«Сейчас у нас на повестке дня продление Договора СНВ-3. Можно не продлевать. Мы сделали значительный шаг вперед, надо прямо сказать: мы обогнали наши конкурентов в этом смысле по созданию систем гипероружия»,— приводит «Интерфакс» слова господина Путина. Он подчеркнул, что без договора «вообще не будет никаких инструментов, ограничивающих гонку вооружений или размещение оружия в космосе». Президент отметил также, что сейчас «никакого формального оформления переговорного процесса нет».

При этом Владимир Путин обвинил США в «прямом нарушении» Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). «Там же прямо в статьях написано: нельзя размещать на суше пусковые установки ракет малой и средней дальности. Нет, взяли в Румынии поставили, в Польше сейчас поставят. Посмотрите, что такое ракеты малой и средней дальности и сравните их с параметрами беспилотных аппаратов — то же самое. Теперь посмотрите на характеристики целей для противоракет. Это и есть ракета средней и меньшей дальности»,— сказал президент. Он добавил, что выход США из договора об ограничении систем ПРО является «первым шагом к фундаментальной раскачке всего каркаса международных отношений в сфере глобальной безопасности».

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Напомним, действие Договора СНВ-3 завершится в 2021 году. Ранее президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом России поднял вопрос о заключении нового аналогичного договору о СНВ ядерного соглашения между США, Россией и Китаем. При этом новый документ должен регулировать все виды оружия.

Накануне сенаторы Боб Менендес, Элиот Энджел и еще несколько представителей Демократической партии от Палаты представителей направили президенту Дональду Трампу письмо с просьбой продлить действие договора СНВ-3. «Без ограничений, которые накладывает СНВ-3, Россия сможет быстро нарастить свой ядерный арсенал, заставив США вступить в гонку вооружений»,— говорилось в послании.

О судьбе договора — в материале “Ъ” «Как перезапустить СНВ-3».