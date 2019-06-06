Орешкин и Набиуллина поспорили о рисках рецессии из-за роста потребкредитования

Глава Минэкономики России Максим Орешкин считает, что риск рецессии в экономике РФ в ближайшие годы может возникнуть из-за «проблемы пузыря в потребительском кредитовании». Он сослался на данные ЦБ, в которых говорилось, что 56% кредитов выданы в четвертом квартале 2018 года домохозяйствам с текущим платежом по долгу к совокупному доходу свыше 40%. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ответ указала на то, что доля долга домохозяйств в экономике всего 14% ВВП. По ее мнению, рисков финансовой стабильности нет.

«Это очень тяжелая ситуация... сейчас, я считаю, что у нас перекос произошел в сегменте потребительского кредитования, это несет социальные риски и, конечно, несет риски для экономики»,— подчеркнул господин Орешкин на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) (цитата по Reuters). При этом темп роста потребкредитования в 30% он назвал «абсолютно неустойчивым», так как превышает темпы роста доходов населения. По его словам, если ситуация на рынке потребкредитования не изменится, рецессия в России может наступить уже в 2021 году.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не согласилась с утверждениями министра. «Совершенно ложно, неправильно считать, что сейчас уже есть риски финансовой стабильности, или риски пузыря. Да, темпы роста высокие, но темпы роста такие же, кстати, как у ипотеки, ровно такие же, и доля долга домохозяйств в экономике всего 14% ВВП. Сравните с долгом домохозяйств в других странах, этого достаточно. Поэтому рисков финансовой стабильности нет»,— уверена она.

Также госпожа Набиуллина не считает, что за счет зажимания потребкредитования банки увеличат корпоративное кредитование. Она добавила, что «это абсолютная иллюзия», так как «для банков сейчас маржинально потребкредитование, ипотека менее маржинальна, но банки этим занимаются». Глава ЦБ отметила, что первопричина того, что люди берут кредит, в низких доходах населения.