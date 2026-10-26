Венесуэльская нефть открыла границу

Оппозиционерка тайно покинула Венесуэлу на рыбацкой лодке в декабре 2025 года, когда у власти еще находился президент Николас Мадуро, чтобы получить в Осло присужденную ей Нобелевскую премию мира. Уже после того как Мадуро был арестован властями в США, она предпринимала семь безуспешных попыток вернуться в страну — и самолетами, и по морю через транзитные узлы в Панаме, Кюрасао и США. Однако ее каждый раз задерживали и не пропускали.