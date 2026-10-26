Венесуэльская нефть открыла границу
Лидер оппозиции Мачадо вернулась в страну после десятимесячного изгнания
Лидер венесуэльской оппозиции, лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо вернулась в страну после десяти месяцев изгнания. Ее возвращение произошло вскоре после исключения Венесуэлы из инвестиционного черного списка США и объявленных намерений крупных западных энергетических компаний Eni и Chevron инвестировать миллиарды в добычу нефти в стране. Для западных инвесторов допуск оппозиционерки на родину стал своеобразным знаком того, что Венесуэла встала на путь политической трансформации. Однако для временного правительства Дельси Родригес ее возвращение представляет серьезный риск.
25 октября Мария Корина Мачадо совершила сложный наземный переход: под прикрытием частной американской охраны она тайно прилетела в Панаму, оттуда перебралась в Колумбию и нелегально пересекла сухопутную границу с Венесуэлой. «Я здесь, с вами»,— написала Мачадо в соцсети Х. Затем она неожиданно появилась в церкви Санта-Роза штата Лара в окружении ликующих сторонников, после чего на бронированном автомобиле выехала в Каракас.
Оппозиционерка тайно покинула Венесуэлу на рыбацкой лодке в декабре 2025 года, когда у власти еще находился президент Николас Мадуро, чтобы получить в Осло присужденную ей Нобелевскую премию мира. Уже после того как Мадуро был арестован властями в США, она предпринимала семь безуспешных попыток вернуться в страну — и самолетами, и по морю через транзитные узлы в Панаме, Кюрасао и США. Однако ее каждый раз задерживали и не пропускали.
Изначально временный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявляла, что в случае возвращения Мачадо будет тут же заключена под стражу «за измену родине». Но спустя более чем сутки после ее возвращения никакой официальной реакции от венесуэльских властей не поступало, и никаких действий по ее аресту не предпринималось. Испанская пресса, в частности El Independiente, такое молчание охарактеризовала как «паралич суверенитета» Родригес, высказав предположение, что ей связали руки из Вашингтона.
Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя возвращение Мачадо в соцсети Х, отметил, что «условия, которые позволили госпоже Мачадо безопасно вернуться в Венесуэлу, стали прямым результатом переговоров о примирении при поддержке США».
Он выразил надежду, что «свободы всех сегментов венесуэльской политики будут и дальше уважаться». «Мы ожидаем, что все политические акторы поддержат эти переговоры, которые представляют собой лучшую возможность, появившуюся у Венесуэлы за последние 30 лет для мирного достижения не только свободных и справедливых выборов, но и прочной демократии»,— написал господин Рубио.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил журналистам 25 октября, что ему ничего не было известно о возвращении Мачадо в Венесуэлу.
Недавно администрация Трампа достигла договоренности с временным президентом Венесуэлы о масштабном перезапуске нефтяного сектора страны — в конце августа глава Белого дома объявил о «крупнейшей нефтяной сделке в мировой истории», в результате которой США будут контролировать большую часть из 65 млрд баррелей венесуэльской нефти. В обмен от властей в Каракасе потребовали гарантий политической стабильности.
Как утверждали The Wall Street Journal и New York Times, именно Штаты не хотели возвращения Мачадо на родину: они опасались, что оппозиционный лидер, пользующийся поддержкой в стране, по данным опросов, на уровне 70%, спровоцирует политический кризис и сорвет важные для США нефтяные сделки с шельфовыми гигантами.
Теперь же ситуация изменилась. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) исключило Венесуэлу из перечня стран, на которые распространяются ограничения США на внешние инвестиции 22 октября. Как пояснил американский Минфин, причины внесения страны в этот список больше не актуальны.
Уже 23 октября руководство итальянского энергетического гиганта Eni объявило, что до конца 2026 года компания примет окончательное решение о добыче сверхтяжелой нефти в поясе Ориноко и собирается поднять добычу с текущих 12 тыс. баррелей в сутки до 200 тыс. в течение ближайших двух лет, а к 2032–2033 годам и вовсе вывести проект на показатель до 1 млн баррелей в сутки. А американская корпорация Chevron объявила ранее в сентябре о планах инвестировать $7 млрд в расширение добычи нефти на месторождениях блока «Карабобо».
Только после того, как о нефтяных сделках договорились, а юридические формальности с санкциями были улажены, госпожа Мачадо смогла вернуться в Венесуэлу.
Для западных инвесторов, которые хотят вложить миллиарды в энергетический сектор страны, стабильность и отсутствие политических рисков в Венесуэле являются определяющими. Неожиданное возвращение Мачадо продемонстрировало им, что процесс политической трансформации продвигается вперед, считает глава отдела исследований EMFI Group Гильермо Герреро, которого цитирует Bloomberg. По его словам, возвращение Мачадо вряд ли было бы возможным без согласия как Вашингтона, так и временного правительства Венесуэлы. Господин Герреро убежден, что возвращение оппозиционерки может поддержать цены на венесуэльские облигации, стимулируя инвестиции в нефтяной сектор и укрепляя экономику в преддверии предстоящей реструктуризации долга Венесуэлы.
Впрочем, для временного правительства возвращение популярного лидера оппозиции сулит и потенциальные неприятности. Если Мачадо арестуют или выдворят из страны, это сведет на нет все усилия по привлечению иностранных инвестиций, от которых зависит восстановление разрушенной экономики страны. А если же Родригес под давлением Вашингтона будет вынуждена допустить в скором будущем Мачадо до президентских выборов, временное правительство рискует потерять власть легитимным путем.