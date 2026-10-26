Суд изъял акции приватизированного кассового центра Родниковского ЖКХ

Как установили на заседании, незаконную приватизацию организовал бывший замглавы администрации Родниковского муниципального района Александр Пахолков. Для этого он сначала преобразовал МУП «Родниковский РКЦ ЖКХ» в ОАО, а затем выставил акции компании на торги. В результате РКЦ перешел к доверенному лицу Пахолкова Александру Столбову.