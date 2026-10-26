Суд изъял акции приватизированного кассового центра Родниковского ЖКХ
Родниковский районный суд Ивановской области удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства акций ЗАО «Родниковский расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства» (Родниковский РКЦ ЖКХ). Решение приняли в связи с тем, что компанию ранее незаконно приватизировали. Помимо акций компании, судья конфисковал одну квартиру, говорится в решении суда (есть в распоряжении «Ъ»).
Как установили на заседании, незаконную приватизацию организовал бывший замглавы администрации Родниковского муниципального района Александр Пахолков. Для этого он сначала преобразовал МУП «Родниковский РКЦ ЖКХ» в ОАО, а затем выставил акции компании на торги. В результате РКЦ перешел к доверенному лицу Пахолкова Александру Столбову.
Также Александр Пахолков за счет связей вывел из муниципального жилого фонда служебную квартиру. Чтобы скрыть свое владение ею, жилплощадь оформили на супругу и сына замглавы администрации: Наталью и Даниила Пахолковых.