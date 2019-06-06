Кудрин выступил за независимость Росстата от Минэкономики

Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что Росстат необходимо выводить из-под подчинения Минэкономики. «Я раньше спокойнее к этому относился, но сегодня все-таки более уверен, что нужно выводить из-под Минэкономразвития Росстат»,— сказал господин Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) (цитата по «РИА Новости»).

По мнению руководителя Счетной палаты, когда Росстат курирует Минэкономики, возникает конфликт интересов.

Ранее “Ъ” обратил внимание на существенные расхождения данных Росстата о газодобыче апреля с отраслевыми. После чего Росстат скорректировал данные по промышленному производству. Ошибку объяснили тем, что тюменское отделение ведомства получило от одной из организаций данные в неверных единицах измерения.

Росстат также намерен перепроверить свои данные о том, что Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) лидирует по количеству домохозяйств, где 100% семей денег хватает только на еду.

Как изменилась оценка Росстата — в публикации “Ъ” «На Ямале открыто месторождение цифр».