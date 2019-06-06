Кудрин: потенциал роста экономики на ближайшие годы ниже 2%

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что потенциал роста российской экономики в ближайшие годы не превышает 2%. Выступая на сессии Петербургского международного экономического форума, он сказал, что в этом году прогнозирует рост не на 1,3%, как указано в официальном прогнозе правительства, а на 1%.

«К сожалению, на мой взгляд, в ближайшие годы наш потенциал роста — около 2% или ниже. То есть я предполагаю, что мы не достигнем планки 3% или выше, чтобы выйти на темпы роста выше мирового»,— приводит слова господина Кудрина ТАСС.

Накануне Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики в России в 2019 году до 1,2% с 1,4% относительно апреля. Банк отметил, что причиной снижения стало сокращение нефтяной добычи. Оценка по темпам роста российского ВВП на 2020–2022 годы осталась на уровне 1,8%.

Подробнее о прогнозе Всемирного банка — в материале “Ъ” «Всемирный банк ударил по прогнозам».