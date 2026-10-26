Российские Ту-95МС выполнили полет над водами Берингова и Чукотского морей

В Минобороны напомнили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Ведомство заверило, что все полеты выполняют в строгом соответствии с международными правилами.