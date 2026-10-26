Российские Ту-95МС выполнили полет над водами Берингова и Чукотского морей
Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители иностранных государств, сообщило Минобороны РФ.
Продолжительность полета составила более 13 часов. Ракетоносцы осуществили дозаправку топливом в воздухе. Их также сопровождали истребители Су-35С ВКС России.
В Минобороны напомнили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Ведомство заверило, что все полеты выполняют в строгом соответствии с международными правилами.
15 сентября российские Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. 16 октября дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили полет над водами Балтийского моря.