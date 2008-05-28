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29 марта, понедельник
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Новости
20:58
Канада расширила антироссийские санкции
21:50
ЦСКА обыграл «Локомотив» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
20:21
WSJ: ВОЗ считает маловероятной версию о лабораторной утечке COVID-19
19:06
В России может стать обязательной регистрация домашних животных
18:10
Навальный снова подал в суд на Пескова
22:04
Турция ужесточила ограничения для борьбы с COVID-19
21:38
«Вымпелком» повысит стоимость некоторых тарифов на домашний интернет и ТВ
21:27
Минсельхоз предложил компенсировать рыбакам 30% затрат на топливо
20:58
Россельхознадзор получил возможность следить за транзитом санкционной продукции
20:38
Путин наградил Буре орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени
20:36
МВД намерено собрать данные об иностранцах в России в единую базу
19:57
Итоговое сочинение в российских школах перенесено на 15 апреля
19:44
Boeing получила крупнейший заказ на 737 MAX после приостановки его эксплуатации в 2019 году
19:37
Роспотребнадзор разрешил детям отдыхать в лагерях за пределами региона проживания
19:21
«Яндекс» стал получать больше запросов о выдаче данных россиян
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(обновлено: 29.08.2016)
Теракты в Африке
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В результате теракта в Йемене погибли более 70 человек
Ответственность за взрыв взяло на себя «Исламское государство»
1
Смертники подорвали автомобили на военной базе в Йемене
При взрыве погибли десять военнослужащих
Джихад объявился в Африке
Корреспондент “Ъ” побывал на втором фронте войны с международным терроризмом
1
В ходе штурма отеля в Буркина-Фасо освобождены 126 заложников
27 человек погибли
2
На борту самолета Air France обнаружили подозрительный предмет
Лайнер французской авиакомпании экстренно приземлился в Кении
1
Проститься с погибшими летчиками пришли 40 тысяч человек
В Ульяновске похоронили убитых в Мали членов экипажа самолета компании «Волга-Днепр»
Терактом в Мали занялось ульяновское следствие
Возбуждено дело об убийстве сотрудников компании «Волга-Днепр»
Россияне погибли во время завтрака
В Ульяновске сегодня объявлен траур по погибшим в Мали
Среди погибших во время теракта в Мали есть россияне
МИД РФ подтвердил гибель шести сотрудников авиакомпании «Волга-Днепр»
«Теракт в Мали — еще один удар по Франции»
Обозреватель “Ъ” Максим Юсин — о захвате заложников в Мали
1
Жертвами теракта в Сомали стали 15 человек
Число пострадавших при атаке боевиков на отель в Могадишо неизвестно
В Нигерии в рамках борьбы с терроризмом запретили езду верхом
На лошадях на мирных жителей нападают боевики «Боко-Харам»
Исламские радикалы открыли алжирский фронт
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В Тунисе при нападении на отель погибли 30 человек
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Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
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Спорт
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Огонёк
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Регионы
Автопилот
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Банкротства
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