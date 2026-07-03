Боевики захватили город в ЦАР на границе с Суданом

Боевики захватили город Ам-Дафок в префектуре Вакага в Центральноафриканской республике. Погибли минимум 28 человек, еще 25 человек пострадали, сообщает радио Ndeke Luka.

Боевики вторглись в город два дня назад. Как рассказывают очевидцы, повстанцы беспрепятственно пересекают границу со стороны Судана, совершают разбои и возвращаются обратно. Нападениям подвергаются дома, медучреждения и административные здания. Из-за постоянных набегов мирные граждане массово покидают свои дома.

Местные жители утверждают, что в городе сейчас полностью отсутствуют правительственные войска, а тела погибших военных до сих пор остаются на улицах. Два дня назад пресс-секретарь правительства страны Эварист Нгамана заявил, что нападавшие отступили и что город полностью находится под контролем армии.

Город Ам-Дафок расположен на северо-востоке ЦАР. Он находится в префектуре Вакага, напротив суданского города Умм-Дафук. По состоянию на 2020 год в городе проживает около 4,3 тыс. человек.