Мали немало досталось

Мали подверглось одному из самых масштабных нападений со стороны террористических группировок. В минувшие выходные около 10–12 тыс. боевиков пытались захватить ключевые объекты в столице Бамако и в других крупных городах страны. Во многом благодаря находящимся в Мали бойцам Африканского корпуса вооруженных сил России большинство атак было отбито. Однако в перестрелке с боевиками в городе Кати смертельное ранение получил министр обороны Мали Садио Камара. Кроме того, российским и малийским военным пришлось, судя по всему, сдать сепаратистам-туарегам позиции в стратегически важном городе Кидале.

Скоординированные масштабные атаки боевиков на органы власти в Мали начались 25 апреля сразу в нескольких регионах страны. Целью террористов из джихадистской группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», именующей себя официальным отделением «Аль-Каиды» (признана в России террористической и запрещена), и членов сепаратистского движения туарегов «Фронт освобождения Азавада» стали, в частности, президентский дворец, военные гарнизоны и здания городских администраций в столичном Бамако и других крупных городах Мали — Гао, Кидаль, Кита и Севаре.

К вечеру 26 апреля генеральный штаб ВС Мали отрапортовал об успешном отражении атак джихадистов и туарегов, заявив, что власти полностью контролируют ситуацию на территории всей страны. «Противник понес значительные потери на каждом участке, где вступал в бой с силами безопасности и обороны»,— сказал в эфире национального телевидения представитель малийской армии Сулейман Дембеле. По его словам, вооруженные силы страны убили не менее 80 боевиков.

Сообщения о событиях в Мали в минувшие выходные от Африканского корпуса — российского военизированного формирования, входящего в Минобороны РФ,— оказались куда более подробными. Согласно Telegram-каналу корпуса, атаки были «тщательно подготовленной западными спецслужбами попыткой насильственного свержения законной власти и демонстрации "слабости" России в защите своих стратегических партнеров в Африке».

Африканский корпус, входящий в структуру Минобороны РФ, был сформирован в конце 2023 года для обеспечения безопасности российских военных и экономических интересов в странах Африки. Около двух лет назад корпус начал работу в Буркина-Фасо и Нигере, а с 2025 года по приглашению властей Мали, давно сталкивающихся с террором исламистских боевиков, российские военные участвуют в антитеррористических операциях в этой стране.

По данным корпуса, в серии нынешних атак на объекты государственной власти и подразделения правительственных сил Мали приняли участие 10–12 тыс. боевиков, включая украинских и европейских наемников в Африке, которые применяли ПЗРК западного образца типа «Стингер» и «Мистраль».

Согласно информации российских военных, «сирийский сценарий» в Мали удалось предотвратить: Африканский корпус удержал все значимые позиции и аэродромы, а потери террористов во всех городах, где шли атаки, составили более 1 тыс. человек. В Африканском корпусе признали, что ранения получили и российские бойцы.

Что касается военнослужащих правительственных сил, самой громкой потерей стала гибель министра обороны Мали Садио Камары. 25 апреля автомобиль, начиненный взрывчаткой и управляемый террористом-смертником, въехал в резиденцию министра Камары в городе Кати. Завязалась перестрелка, где он получил ранения, от которых позже скончался в больнице, сообщил пресс-секретарь правительства Исса Усман Кулибали в заявлении, зачитанном по государственному телевидению днем позже. Господин Кулибали заявил, что в Мали будет объявлен двухдневный траур, выразив соболезнования «всем гражданским и военным жертвам», не назвав конкретных цифр.

В ходе боев подразделения Африканского корпуса и военные Мали были, судя по всему, вынуждены уступить стратегически важный город Кидаль.

Вечером 25 апреля боевики «Фронта освобождения Азавада» (Азавадом сепаратисты называют земли на севере Мали, где они хотят создать государство туарегов) заявили, что взяли Кидаль под свой контроль. Представитель группировки сообщил, что российским военным позволили покинуть их осажденный лагерь за пределами города, где на тот момент все еще находились малийские военнослужащие. Чуть позже начальник генерального штаба малийской армии генерал Умар Диарра (который также был ранен в Кати) заявил, что военные в Кидале по тактическим соображениям передислоцировались на новые позиции и что операции в этом районе продолжаются. Но уже утром 27 апреля Африканский корпус сообщил, что все силы из Кидаля были выведены. «В соответствии с совместным решением руководства Республики Мали и подразделения Африканского корпуса, находившиеся и сражавшиеся в населенном пункте Кидаль покинули данный населенный пункт совместно с военнослужащими армии Мали. В первую очередь были эвакуированы раненые военнослужащие и тяжелая техника»,— отметили там.

«Африканский корпус вновь доказал, что является настоящей гордостью России на Африканском континенте»,— отметила структура, рапортуя об отражении атак в целом ряде малийских городов. При этом Африканский корпус не удержался от критики в адрес российского же МИДа. 26 апреля в Telegram-канале корпуса указано, что официально российское внешнеполитическое ведомство ни разу не упомянуло «действия наших бойцов в Бамако, Кати, Гао, Севаре и особенно в Кидале» — «ни слова об отражении атаки боевиков, применении вертолетов и FPV-дронов, удержании ключевых позиций и потерях противника». «Вместо этого МИД ограничился лишь рекомендацией россиянам воздержаться от поездок в Мали и кратким сообщением, где все заслуги приписаны исключительно малийской армии. Отсутствие официальной информации на сайте МИДа создает информационный вакуум и оставляет пространство для слухов и западных фейков»,— резюмировал Африканский корпус.

Ирэна Шекоян