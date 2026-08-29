В столице Нигера произошла стрельба у аэропорта и резиденции президента

Звуки стрельбы и взрывов раздаются в столице Нигера Ниамее, сообщает Reuters. По данным издания, неизвестные атаковали международный аэропорт имени Диори Амани, а также попытались прорвать периметр безопасности вокруг резиденции президента.

Кроме того, был атакован крупный военный объект «База 101». Источники Reuters в службах безопасности добавили, что часть нападавших была «нейтрализована», а оставшиеся скрылись. Собеседники агентства в силовых структурах описали нападавших как «террористов».

«Очередное трусливое нападение на Базу 101, и в очередной раз наши силы обороны и безопасности обеспечили порядок... Ситуация под контролем»,— написал член Консультативного совета страны Бана Вагана Ибрагим в соцсетях.

В июле 2023 года в Нигере произошел военный переворот, во время которого был сергунт президент Мохамед Базум. Страна объединилась с Мали и Буркина-Фасо в Альянс государств Сахеля. Все три страны продолжают борьбу с исламистскими группировками, отмечает Reuters.