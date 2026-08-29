В столице Нигера произошла стрельба у аэропорта и резиденции президента
Звуки стрельбы и взрывов раздаются в столице Нигера Ниамее, сообщает Reuters. По данным издания, неизвестные атаковали международный аэропорт имени Диори Амани, а также попытались прорвать периметр безопасности вокруг резиденции президента.
Кроме того, был атакован крупный военный объект «База 101». Источники Reuters в службах безопасности добавили, что часть нападавших была «нейтрализована», а оставшиеся скрылись. Собеседники агентства в силовых структурах описали нападавших как «террористов».
«Очередное трусливое нападение на Базу 101, и в очередной раз наши силы обороны и безопасности обеспечили порядок... Ситуация под контролем»,— написал член Консультативного совета страны Бана Вагана Ибрагим в соцсетях.
В июле 2023 года в Нигере произошел военный переворот, во время которого был сергунт президент Мохамед Базум. Страна объединилась с Мали и Буркина-Фасо в Альянс государств Сахеля. Все три страны продолжают борьбу с исламистскими группировками, отмечает Reuters.
Атака на международный аэропорт Диори Амани в Ниамее, расположенный примерно в 10 км от президентского дворца и военной базы Aerienne-101, произошла в ночь на 29 января 2026 года с минометных обстрелов и ударов БПЛА. Террористы попытались пробиться к аэропорту на мотоциклах, повредив три самолета.
В отражении нападения совместно с правительственными силами Нигера участвовали бойцы Африканского корпуса Минобороны России, что подтверждено МИД РФ 2 февраля. Президент Нигера Абдурахман Тчиани и министр национальной обороны Салифу Моди выразили признательность российским военным за проявленный профессионализм. Ниамей обвинил власти Франции, Бенина и Кот-д’Ивуара в спонсировании нападения, а Абдурахман Тчиани заявил о планах спецслужб Франции совершить еще семь атак в Нигере, если бы нападение на аэропорт в январе было успешным. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство» (признана террористической организацией и запрещена в РФ).
Военная хунта управляет Нигером с июля 2023 года, свергнув демократически избранного президента Мохамеда Базума. После переворота Нигер вышел из Экономического сообщества западноафриканских государств и присоединился к Мали и Буркина-Фасо, где военные перевороты произошли в 2021 и 2022 годах соответственно, сформировав Альянс государств Сахеля. Главной задачей альянса была провозглашена совместная борьба с джихадистами, однако успехов в борьбе с исламистами они не добились.