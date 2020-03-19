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Новости
11:19
Навальный пообещал вернуться в Россию 17 января
12:56
УрФУ учредит целевой капитал имени экс-ректора УрГУ Владимира Третьякова
12:55
Мэр Серова бессимптомно переболел COVID-19
12:34
Вице-президентом ФК «Урал» назначен Игорь Ефремов
12:14
«Авито.Работа»: в 2020 году соискательная активность в Екатеринбурге выросла на 71%
11:46
Минстрой привлекли в качестве третьего лица к делу о банкротстве «Бухты Квинс»
11:42
«ВСМПО-Ависма» перевела всех работников на полный рабочий день
11:03
В Тюмени из-за морозов отменили более 10 автобусных рейсов
11:02
В 2020 году объем погрузки на СвЖД вырос на 1,3%
11:01
В Тюменской области COVID-19 подтвердился еще у 165 человек, пять человек умерли
11:01
За сутки на Ямале выявили 115 случаев заражения коронавирусом
10:54
В ЯНАО открыли продажу билетов на субсидируемые рейсы в Сочи и Симферополь
10:31
В Свердловской области 374 человека заразились COVID-19, 15 пациентов скончались
10:29
УрФУ получил 500 доз «Спутник V» для вакцинации сотрудников от COVID-19
10:11
Свердловское минобразования объяснило, при какой погоде ученики могут не ходить в школу
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(обновлено: 13.01.2021)
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Партнерские проекты |
все
2020-й не стал годом обманутых ожиданий
С марта СвЖД решала для экономики ключевую задачу: удержать падающее, поддержать растущее
Что скрывает «Авито»
Как онлайн-площадка превратилась в сервис совсем не частных объявлений
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Как на Качканарском ГОКе внедрили решения Schneider Electric
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