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14 июня, пятница
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13:30
ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5%
12:46
Еврокомиссия обнаружила российское вмешательство на выборах в Европарламент
05:46
Минюст предложил изымать у чиновников средства со счетов
11:48
Первые жители ДНР и ЛНР получили российские паспорта
12:10
Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое
14:32
Володин поддержал предложение Минюста изымать у госслужащих деньги со счетов
14:11
Верховный суд Бразилии признал гомофобию преступлением
13:59
МЧС предупредило о ливне и граде в Москве до утра субботы
13:52
В Дагестане журналиста задержали по подозрению в содействии террористам
13:42
Россия поднялась на 43-е место в рейтинге FIFA
13:28
Миссия NASA на Луну обойдется в $20–30 млрд
13:22
Директор сочинского «Водоканала» осужден на полтора года
12:58
Патриарх Кирилл заявил о политическом характере протеста против храма в Екатеринбурге
12:55
Президент Казахстана назвал бедность причиной протестов
11:56
Индекс РТС обновил пятилетний максимум
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Тема
(обновлено: 13.06.2019)
Атаки на танкеры
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Огонёк
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Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия