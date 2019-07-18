Иран задержал танкер с контрабандным топливом

Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал иностранный танкер, перевозивший 1 млн литров контрабандного топлива через Ормузский пролив. Об этом сообщили иранские СМИ со ссылкой на пресс-службу морских сил корпуса. Инцидент произошел спустя несколько дней после исчезновения танкера под панамским флагом. Из сообщений КСИР остается неясным, идет ли речь об одном и том же судне.

Иностранный танкер был задержан морским патрулем КСИР у острова Ларак в Ормузском проливе в минувшее воскресенье. Согласно сообщению пресс-службы КСИР, судно, команда которого состояла из 12 человек, контрабандой перевозило 1 млн литров топлива.

Кому принадлежит танкер — неизвестно. КСИР утверждает, что топливо предназначалось для дальнейшей перепродажи.

Иранские власти начали судебные разбирательства в отношении команды танкера.

В воскресенье стало известно о пропаже накануне с радаров танкера MT Riah, который шел под панамским флагом. Во вторник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что из-за технической неисправности танкер был отбуксирован в иранские территориальные воды. «Иранские моряки действовали в строгом соответствии с международными правилами»,— подчеркнул он. По словам дипломата, судно будет находиться в иранских водах до полного устранения неисправности.

Associated Press считает, что заявление КСИР противоречит словам господина Мусави. По мнению агентства, морские силы корпуса задержали именно танкер MT Riah. Однако, согласно сообщениям иранских СМИ, КСИР опроверг информацию «западных СМИ о том, что в последние дни Иран захватывал другое иностранное судно».

Это уже четвертый инцидент с танкерами в Ормузском проливе за последние три месяца. Последний произошел 11 июля. Тогда Великобритания обвинила Иран в попытке задержать ее судно. До этого британские власти задержали иранский танкер, который, как утверждалось, вез нефть в Сирию, в Гибралтаре.

Александра Фокина