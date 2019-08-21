США открыли охоту на иранский танкер Страны Средиземноморья стоят перед выбором, с кем поссориться — с Вашингтоном или с Тегераном

Страны Средиземноморского региона оказались перед непростым выбором. США предупредили, что любая помощь иранскому танкеру, который ранее был отпущен властями Гибралтара, будет расцениваться как поддержка террористической организации. Со своей стороны, Тегеран предостерег от попыток захвата своего судна, намекнув на «серьезные последствия» такого шага.

«Мы призываем правительства всех стран и международное морское сообщество запретить проход любых иранских нефтяных танкеров, отказать им в оформлении документов»,— заявил во вторник на брифинге спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, которого цитируют «РИА Новости». Он также добавил: Вашингтон выпустил рекомендации, согласно которым любой, кто помогает иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР), внесенному США в список террористических организаций, осуществлять транспортировку нефти, может стать «субъектом уголовного и иммиграционного преследования» вне зависимости от своего гражданства и национальности. В начале недели в Госдепартаменте США также предупреждали, что любая помощь иранским судам, перевозящим нефть, будет рассматриваться Вашингтоном «как оказание материальной поддержки иностранной организации, признанной США террористической».

Американские заявления стали реакцией на освобождение властями Гибралтара иранского танкера Grace 1.

В ночь на понедельник танкер под новым именем Adrian Darya вышел в Средиземное море. США утверждают, что он отправляется в греческий порт Каламата. Однако Афины пока не получали официальный запрос от экипажа танкера на заход в свой порт. При этом греческие власти заявили о готовности рассмотреть такой запрос и принять решение после того, как судно разъяснит цель пребывания в порту. По данным сайтов, отслеживающих передвижение судов, во вторник Adrian Darya находился между портами испанского города Картахена и алжирского Орана. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф дал понять, что Иран из-за опасения санкций постарается не афишировать ни маршрут танкера, ни место, куда будет направлен находящийся на нем груз.

Grace 1 и его экипаж удерживались в порту Гибралтара более 40 дней по обвинению в поставках нефти в Сирию, что противоречит санкциям Евросоюза. Согласно сообщениям СМИ, решение освободить танкер было принято после того, как Иран обязался не направлять груз сирийцам. Однако в Тегеране отрицают, что давали какие-либо обещания относительно конечного маршрута танкера ради его освобождения.

Впрочем, США волнует не факт отправки нефти в Сирию, а потенциальное обогащение КСИР.

«К сожалению, это случилось» — так прокомментировал госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News выход Adrian Darya из порта Гибралтара. По его словам, если Иран сможет торговать нефтью в обход американских санкций, у КСИР «будет больше денег, больше благосостояния, больше ресурсов для продолжения своей террористической деятельности». США до последнего надеялись, что власти Гибралтара не будут отпускать танкер, и отправили в местный суд запрос на задержание судна на основании американских санкций. Однако страны ЕС, в отличие от США, по-прежнему придерживаются «ядерной сделки» с Тегераном, согласно которой Иран может продавать свою нефть.

Не дождавшись активных действий со стороны европейцев, суд американского округа Колумбия выдал ордер на арест иранского танкера. В постановлении отмечается, что сам танкер, вся нефть на его борту и $995 тыс. подлежат конфискации на основании законов о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), о банковском мошенничестве, отмывании денег и конфискации в связи с террористической деятельностью. Со своей стороны, Тегеран предупредил Вашингтон о «серьезных последствиях» в случае задержании танкера.

США не стали игнорировать эти слова. Во вторник американское Федеральное авиационное управление предупредило национальных авиаперевозчиков о возросшем риске при полетах над Персидским и Оманским заливами в связи с предполагаемой угрозой со стороны Ирана. Что касается морских перевозок, то в отношении них предупреждения звучали еще в начале лета, когда в этом районе только начиналась танкерная война. Напомним, что сначала в районе Оманского залива произошло несколько нападений на иностранные танкеры со стороны неизвестных лиц. США сразу обвинили Иран и выступили с инициативой создания военной коалиции по защите судоходства в районе Персидского залива. Однако пока положительный ответ на приглашение Вашингтона присоединиться к коалиции дали только Британия, Израиль и Бахрейн. Об ответе последнего стало известно в понедельник. Большинство же стран с ответом не торопятся. Многие надеялись, что освобождение Grace 1 снизит напряжение в районе иранского побережья. Однако этого не произошло.

Марианна Беленькая