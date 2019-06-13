Взрыву на танкерах в Оманском заливе подбирают версии

Пожар на танкере в Оманском заливе не привел к загрязнению моря, заявила компания-владелец судна Frontline. 13 июня у берегов Ирана было совершено нападение на два нефтяных танкера — норвежский и японский. В результате суда загорелись. Иранский телеканал Al-Alam со ссылкой на источники передал, что в районе местонахождения судов были слышны взрывы. Официального подтверждения этой информации нет. Экипажи обоих танкеров удалось эвакуировать. По информации российского посольства в Иране, на одном из судов находились 11 граждан России, по данным Российского профсоюза моряков,— 12.

Пока что никто не взял на себя ответственность за атаку. При этом ни одной из стран нападение на суда невыгодно, говорит старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин: «Сейчас Соединенные Штаты оказывают сильнейшее давление на Иран. 13 июня первый раз за все существование исламской республики японский лидер посетил страну. Иран, который неоднократно говорил, что может перекрыть Ормузский пролив, конечно, в политическом плане совершенно не заинтересован в подобных инцидентах, как и арабские страны, поскольку из Персидского в Оманский залив проходят от 25% до 30% танкерной нефти.

Это выгодно не столько с экономической, сколько с политической точки зрения: террористические исламские группировки не нацелены на стабилизацию ситуации в регионе».

Представитель тайваньского нефтеперерабатывающего завода, зафрахтовавшего норвежский танкер, высказал подозрение, что судно было повреждено торпедой. Но официально эта информация не подтверждена. Еще одна версия — подрыв танкеров на мине. Речь наверняка идет о спланированной акции, считает главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов: «Безусловно, взрыв был вызван какими-то внешними воздействиями. С учетом того, что это происходило в открытом море, они либо были атакованы с каких-то лодок — я не верю в боевых пловцов — либо сработали магнитные мины с временным таймером. Но, безусловно, такого рода операции проводятся довольно профессионально, и одиночка, конечно, такое сделать не может. Американцы уже заявили, что, весьма вероятно, за этим стоит Иран. Кто бы это ни был, в этом обвинят исламскую республику — атака и пожар на руку Соединенным Штатам».

На фоне сообщений о нападении на два танкера в Оманском заливе — нефтяные котировки резко пошли вверх — стоимость Brent выросла почти на 4,5% и доходила до отметки $62,64. Казалось бы, многое указывает на то, что за акциями в Оманском заливе может стоять Иран. Однако не исключено, что в действительности все сложнее, полагает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Конечно, версия обсуждается с Ираном: предполагается, что исламская республика тем самым демонстрирует возможность перекрыть Ормузский пролив и защищается от потенциальных нападок Соединенных Штатов. И майские аварии на танкерах, и нынешняя история наталкивают на мысль, что такие региональные державы, как Саудовская Аравия и, может быть, Израиль, наоборот, заинтересованы в том, чтобы подтолкнуть США к военному вмешательству для смены руководства Ирана, поскольку Саудовская Аравия фактически воюет с ним в Йемене, а на территории Сирии Израиль пытается разбомбить их войска. Для Ирана это тоже довольно опасная ситуация, потому что в действительности он начал бы топить танкеры в Ормузском проливе только как фол последней надежды.

Вашингтон пока что занял выжидательную позицию.

С одной стороны, американцы действительно работают на то, чтобы убрать конкурентов с мирового рынка нефти — пример тому санкции против России, венесуэльская история, ограничения против Ирана, чей экспорт фактически обнуляют. С другой, непонятно, зачем им начинать новую военную операцию в Иране, когда его и так, можно сказать, устраняют экономическими методами».

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В мае нападение было совершено на четыре нефтяных танкера у берегов Объединенных Арабских Эмиратов. Тогда представитель ОАЭ в Совете безопасности ООН заявил, что за атакой стоит государственная структура.

Юлия Грицай