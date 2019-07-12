Пираты Ормузского пролива

Попытка задержания британского судна в Ормузском проливе стала очередным эпизодом танкерной войны между Ираном и его идеологическими противниками как на Ближнем Востоке, так и на Западе. Инциденты в районе пролива происходят на фоне ужесточения санкций Вашингтона против Тегерана и ответных иранских угроз возобновить свою ядерную программу. Выходом из ситуации могут быть переговоры между США и Ираном, в противном случае эскалация в регионе может привести к полномасштабной войне.

Вчера утром правительство Великобритании обвинило Иран в попытке захвата танкера British Heritage на маршруте из Персидского залива в Оманский через Ормузский пролив. Согласно британской версии, три катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) попытались задержать танкер и отвести его в иранские воды, но британский военный корабль HMS Montrose отгородил судно от иранцев, направил на них бортовые орудия и устно предупредил о возможных последствиях. После этого нападавшие отступили. По данным телеканала CNN, первым сообщившего об инциденте со ссылкой на источник в Пентагоне, в этом районе находился американский военный самолет, который сделал запись происходящего.

Со своей стороны и КСИР, и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф утверждают, что инцидента не было вовсе, а все прозвучавшие заявления «направлены на эскалацию напряженности и ничего не стоят». При этом иранский министр прокомментировал задержание 4 июля властями Гибралтара (британского владения на побережье Пиренейского полуострова) танкера Grace 1, который шел под флагом Панамы. Как утверждается странами Запада, он вез в Сирию иранскую нефть в обход санкций. «Мера, принятая Великобританией, является грабежом. Очевидно, что это произошло по требованию США»,— подчеркнул господин Зариф.

С момента задержания Grace 1 иранские власти неоднократно предупреждали США и Великобританию, что они пожалеют о своих действиях. «Мы все должны упорно работать, чтобы обеспечить полную безопасность судоходства по всему миру. Я говорю британцам, что это они инициаторы нестабильности, и позже вы увидите последствия»,— сказал президент Ирана Хасан Роухани накануне инцидента с британским танкером. Поэтому мало кого удивили сообщения об инциденте в Ормузском проливе.

«Ситуация очень тревожная, и мы убеждаемся в том, что, по сути дела, риски прямой конфронтации за последнее время настолько усилились, что прогнозировать дальнейшее развитие все сложнее»,— прокомментировал инцидент замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Однако он не стал акцентировать внимание на том, действительно ли Иран пытался захватить британский танкер, напомнив о предыдущем инциденте в Гибралтаре и назвав США главным виновником обострения обстановки в регионе. Аналогичным образом высказались в Пекине. Главный участник инцидента — Британия — также заявил, что не желает эскалации напряженности.

Инцидент с британским танкером — уже третий с начала мая в районе Ормузского пролива, через который проходит около 30% морской торговли нефтью. Предыдущие атаки на танкеры произошли 12 мая и 13 июня. Эти события напоминают танкерную войну в Персидском заливе в 1980-е годы во время противостояния между Ираном и Ираком. Чтобы остановить новую танкерную войну, США предлагают создать международную коалицию, которая должна обеспечить свободу судоходства в районе Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов (у берегов Ирана и Йемена). В Вашингтоне не скрывают, что защищать суда планируют в первую очередь от Ирана, который США открыто обвинили в предыдущих атаках, хотя официальные результаты расследования инцидентов не опубликованы.

Стоит обратить внимание и еще на один эпизод танкерной (или скорее нефтяной) войны, который произошел в стороне от Ормузского пролива, но также затронул Иран. 23 июня стало известно о повреждении морского нефтепровода, проходящего по дну Средиземного моря в районе сирийского Баниаса. Это, по данным арабских СМИ, помешало разгрузке танкера с иранской нефтью. Тегеран с самого начала сирийского кризиса осуществлял поставки нефти Дамаску, однако осенью прошлого года они были приостановлены. По данным “Ъ”, это связано с непростыми ирано-сирийскими переговорами по соглашению о стратегическом партнерстве. По времени это также совпало с санкциями США — цитируя госсекретаря Майка Помпео — «в отношении международной сети, которую Иран и Россия используют для обеспечения режима Башара Асада миллионами баррелей нефти». В частности, под санкциями оказалось ФГУП «Промсырьеимпорт», которое, как утверждают в Вашингтоне, оплачивало поставки иранской нефти в Сирию. Весной на фоне бензинового кризиса в Сирии, как пишут арабские СМИ, Иран возобновил поставки нефти. К этому моменту судам, перевозящим иранскую нефть, под давлением Вашингтона ограничили проход через Суэцкий канал. Это стало мерой давления как на Тегеран, так и на Дамаск. Самообеспечение Сирии собственными нефтепродуктами едва превышает 20% от всей потребности населения. «Похоже, что кто-то пытался отправить и Тегерану, и Дамаску послание»,— цитирует эмиратское издание The National соучредителя аналитического портала TankerTrackers Самира Мадани.

Нефтяная война происходит на фоне общей напряженности вокруг Ирана и его ядерной программы. 8 июля МАГАТЭ подтвердило, что Иран вышел за рамки оговоренного в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) уровня обогащения урана (3,67%). Это вызвало тревогу оставшихся участников СВПД. Евросоюз активизировал работу по запуску специального финансового механизма INSTEX (инструмент для поддержки торговых расчетов) для расчетов с Ираном в обход санкций США. На этой неделе также стало известно о письме президента Франции Эмманюэля Макрона президенту Ирана по поводу сохранения СВПД. Текст послания стороны не раскрывают, в отличие от ответа Хасана Роухани французскому посланнику, доставившему письмо. «Основная цель Исламской Республики — полное выполнение обязательств, указанных в СВПД ее сторонами»,— сказал президент Ирана.

США тем временем продолжают угрожать Ирану новыми санкциями. «Санкции скоро будут увеличены, существенно!» — написал президент США Дональд Трамп 10 июля в своем аккаунте в Twitter. «Мы поняли о США то, что они не хотят войны»,— сказал в интервью The Washington Post эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, который накануне встречался с президентом Трампом. В то же время, по его словам, США считают, что «санкции помогут заставить Иран сесть за стол переговоров». Катарская сторона, как и многие другие, с такой позицией не согласна. Так, Россия неоднократно настаивала на возобновлении уважительного диалога с Ираном.

«Никто не хочет войны, но ситуация может взорваться в любой момент из-за любого незначительного инцидента, которых в последнее время в регионе происходит очень много»,— сказал “Ъ” старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. По его словам, есть только две альтернативы — война или переговоры. «Сейчас главное — уговорить США снизить уровень давления на Иран, чтобы он согласился на переговоры, не ущемляя своего достоинства»,— отметил эксперт. Он подчеркнул, что в противном случае Иран будет все дальше уходить от требований СВПД и возродит свою ядерную программу.

Марианна Беленькая, Кирилл Кривошеев, Елизавета Наумова