Иран захватил британский танкер

Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватил в Ормузском проливе два британских танкера, Stena Impero и Mesdar, сообщило британское Министерство иностранных дел. По словам представителей КСИР, Stena Impero «нарушило международные правила судоходства» и перевозило контрабандную нефть. Второе судно Mesdar, шедшее под флагом Либерии, после вынесенного предупреждения продолжило свой курс, сообщило иранское агентство Tasnim. Задержание судов скорее всего стало ответом на арест британскими властями 4 июля иранского танкера, предположительно везшего нефть в Сирию. Как сообщила компания-владелец Stena Impera, на захваченном судне находятся три российских моряка. В посольстве РФ “Ъ” подтвердили эту информацию.

Задержанные судна

«Stena Impero был задержан за нарушение международных правил судоходства по запросу морской и портовой администрации провинции Хормозган, когда проходил через Ормузский пролив»,— сообщила пресс-служба КСИР. Судно якобы занималось «контрабандой топлива», но подробностей его маршрута пока не приводится. Позже КСИР опубликовал видео задержания (.mp4), на котором два патрульных катера окружают танкер и не дают ему продвигаться дальше.

По словам иранцев, судно шло под британским флагом и, судя по документам, принадлежит британской компании Stena Bulk. Как сообщил источник в КСИР иранскому агентству IRNA, «танкер выключил транспондер и проигнорировал несколько команд перед тем, как был захвачен». Они также уточнили, что судно «плыло в неверном направлении». Как сообщила компания-владелец Stena Impera, на захваченном судне находятся три российских моряка. Всего на борту 23 человека. Кроме россиян там находятся граждане Латвии, Филиппин и Индии, передает «РИА Новости».

В посольстве РФ сообщили “Ъ”, что связались с представителем судовладельца и им подтвердили информацию о трех российских моряках на борту.

Представители компании сообщили, что судно шло в международных водах, когда внезапно «было окружено двумя малыми судами и вертолетом». «Мы не можем в настоящий момент установить связь с судном, которое движется на север в направлении Ирана»,— заявили в компании.

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что экстренно ищут способ выяснить, что произошло с судном. По их словам, танкер водоизмещением 30 тыс. тонн направлялся в сторону Саудовской Аравии, когда внезапно изменил курс и начал идти в сторону иранского острова Кешм, где расположена база КСИР.

Другой управляемый Великобританией и ходящий под флагом Либерии танкер Mesdar, который шел через Ормузский пролив, также резко изменил курс и пошел в направлении иранского берега.

Как сообщило CNN со ссылкой на источники в госаппарате США, Mesdar также был задержан иранцами. Это судно — в 11 раз больше Stena Impera и имеет водоизмещение в 330 тыс тонн. Министерство иностранных дел Великобритании также подтвердило задержание Mesdar. Позднее иранское новостное агентство Tasnim со ссылкой на региональные военные источники сообщило, что Mesdar не был захвачен КСИР, а «продолжил свой путь после предупреждения о проблемах безопасности и загрязнении вод». Reuters также сообщило о том, что танкер Mesdar снова изменил свой курс и возвращается обратно в пролив. Ту же информацию передает и иранский телеканал Press TV.

Напомним, 4 июля британские власти задержали в Гибралтарском проливе иранский танкер Grace 1 по подозрению в том, что он перевозит нефтепродукты в Сирию. Иран охарактеризовал это как пиратство. 16 июля глава Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран не оставит этот поступок без ответа. 19 июля власти Гибралтара заявили, что продлевают арест иранского судна. 10 июля корабль Великобритании HMS Montrose успешно отогнал три иранских патрульных катера, пытавшихся задержать британский танкер British Heritage.

«Мы не рассматриваем военный вариант»

Лондон не рассматривает военные варианты ответа Ирану на захват танкера, заявил телеканалу SkyNews министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант. «Мы ищем дипломатический способ урегулирования ситуации»,— сообщил он.

По словам министра, он надеется обсудить инцидент с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, который на данный момент находится на пути в Тегеран из Нью-Йорка, где принимал участие в ежегодной сессии Экономического и социального Совета ООН.

«Если свобода судоходства будет ограничена, Иран станет крупнейшим проигравшим, и в его интересах разрешить эту ситуацию как можно быстрее»,— добавил Джереми Хант, назвав задержание танкера неприемлемым. «Мы ответим ответственно, но решительно»,— подчеркнул министр.

«Сделаем все, чтобы защитить союзников»

Глава МИД Великобритании также обсудил ситуацию с госсекретарем США Майком Помпео. В Вашингтоне к этому моменту уже были осведомлены об инциденте.

В Белом доме заявили, что в курсе ситуации и «сделают все, чтобы защитить безопасность и интересы союзников от зловредного поведения Ирана». «Это уже второй случай менее чем за неделю, когда Великобритания становится целью все более серьезных актов насилия со стороны иранского режима»,— заявил пресс-секретарь Совета по национальной безопасности США Гаррет Маркиз.

«Все это иллюстрирует то, что я говорю про Иран. Проблемы. Ничего, кроме проблем. Это показывает, что я был совершенно прав насчет Ирана»,— так президент США Дональд Трамп отреагировал на новости о задержании танкера. Он предупредил, что в районе Ормузского пролива у США находятся «очень мало танкеров, но много боевых кораблей».

Именно напряженность в отношениях между США и Ираном в итоге привела к кризису в районе Персидского и Оманских заливов. Напомним, первые атаки на танкеры были еще в мае и июне. Вашингтон обвинил в этом Тегеран, однако официального отчета о том, что случилось, до сих пор нет. Вслед за морскими последовали инциденты в небе. В конце июня воздушные силы КСИР заявили, что сбили американский разведывательный беспилотник на юге Ирана. США утверждают, что беспилотник находился над международными водами. Этот инцидент чуть не привел к полномасштабной войне между странами. Президент Дональд Трамп буквально в последний момент передумал наносить удар по Ирану.

18 июля уже США заявили, что сбили иранский беспилотник над Ормузским проливом. По словам президента Трампа, удар был нанесен с борта корабля американских ВМС USS Boxer после того, как беспилотник приблизился к судну. Однако иранцы утверждают, что инцидента не было и все беспилотники благополучно вернулись на базу.

Михаил Коростиков, Марианна Беленькая