Новый конфликт вокруг Ирана, возникший после таинственных инцидентов с пылающими танкерами в Оманском заливе, разгорается, как подожженная нефть. В минувшее воскресенье тему продолжил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, призвавший «остановить опасную иранскую агрессию и гарантировать свободу навигации в международных водах».

Вопрос о том, кто же они — «поджигатели воды», остается центральным. На самом деле это вполне могли сделать союзники США на Ближнем Востоке, для которых Иран экзистенциальная угроза. И вовсе не обязательно Израиль. Непримиримый региональный соперник Ирана — Саудовская Аравия ранее совершила разыгранную как по нотам провокацию против своего же союзника в Персидском заливе — Катара, обвинив его в тайном сговоре с Ираном, и в считаные дни добилась изоляции эмирата.

Поступив так с Дохой, Эр-Рияд тем более может совершить акцию с дальним прицелом и в отношении Ирана. Что касается обвинений Тегерана, то, несмотря на отсутствие доказательств, исключать иранский след также нельзя.

С одной стороны, для правительства иранских реформаторов ввязываться в такую авантюру было бы безумием, учитывая, что президент Роухани и его окружение поставили весь свой политический капитал на выход страны из изоляции.

С другой стороны, иранская власть — это драка бульдогов под персидским ковром. Здесь идет своя «битва башен», точнее, минаретов — помимо «либералов» есть еще влиятельные консерваторы. Они хотели бы поскорее вернуться к прежней конфронтационной модели отношений с Западом времен президента Ахмадинежада. В конце концов, ведь звучали в Тегеране угрозы перекрыть Ормузский пролив и нанести США «удар в голову». А еще иранский генерал Муртаза Курбани не так давно предупредил: «Если США проявят малейшее безрассудство, их корабли окажутся на дне моря после применения нами ракет и нового секретного оружия».

Как бы то ни было, история с танкерами — это мегаскандал, способный развязать руки всем тем силам с обеих сторон, которых не устраивает нынешний хрупкий статус-кво.

Однако, кто бы ни стоял за этими инцидентами, главный вопрос: удастся ли провокаторам начать новую войну на Ближнем Востоке?





И здесь в конечном итоге все будет зависеть от одного-единственного человека — президента США и его выбора.

Полтора десятилетия назад Джордж Буш-младший начал войну в Ираке, по свидетельству его биографов, «пообщавшись с Богом», который якобы и позвал его в поход против Саддама Хусейна. Теперь же свой выбор предстоит сделать президенту Трампу — он должен будет решить, прислушаться ли к своему ближайшему окружению и нетерпеливым международным союзникам, задающим один и тот же вопрос: «Когда начнем?»

Принципиальное отличие иранской ситуации от ситуации с Ираком — в несопоставимой цене вопроса. Политики, дипломаты и эксперты, которых не заподозришь в симпатиях к Тегерану, предупреждают: учитывая совокупный военно-экономический потенциал самого Ирана и контролируемых им группировок в регионе, последствия такой войны перевесят ущерб от всех ближневосточных войн за последние полвека, вместе взятых.

Так что Дональду Трампу, наверное, лучше не искушать судьбу, к чему его подталкивают «поджигатели воды».