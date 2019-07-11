Великобритания обвинила Иран в попытке задержать ее танкер Но в Тегеране и Москве считают, что во всем виноваты Лондон и Вашингтон

Правительство Великобритании сообщило о новом инциденте с танкером у берегов Ирана — в Ормузском проливе. Как утверждают в Лондоне, в среду три вооруженных судна Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана безуспешно пытались захватить британское судно. При этом сам КСИР, а также глава МИД Ирана Джавад Зариф утверждают, что инцидента не было вовсе, а заявление Лондона «направлено на эскалацию напряженности». Сторону Ирана по сути заняла и Россия, призвавшая стороны к сдержанности.

Тегеран, вероятно, попытался выполнить свое обещание задержать британское судно, если власти Великобритании не отпустят танкер Grace 1, задержанный 4 июля в Гибралтаре. Напомним, о необходимости такой меры ранее заявлял секретарь иранского Совета целесообразности Мохсен Резаи.

В четверг утром телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что в среду пять кораблей КСИР якобы попытались задержать британский танкер British Heritage, когда тот следовал через Ормузский пролив. Но британский корабль HMS Montrose, который сопровождал танкер, отгородил его от иранских кораблей, направил на них свои бортовые орудия и «устно предупредил» о возможных последствиях, после чего КСИР отступил. Американские военные якобы наблюдали за развитием ситуации с самолета, который пролетал над проливом. Правительство Великобритании подтвердило информацию об инциденте, но уточнило, что иранских кораблей было не пять, а три. В Лондоне также заявили, что считают действия Ирана «противоречащими международному праву».

В Иране информацию о попытке задержания отрицают. «За последние 24 часа столкновений с иностранными судами, включая британские корабли, не зафиксировано»,— сообщила пресс-служба КСИР иранскому агентству Fars. В том же ключе ситуацию прокомментировал и глава МИД Ирана Джавад Зариф. «По всей видимости, британский танкер прошел. То, что они сами утверждают, направлено на эскалацию напряженности. Эти заявления ничего не стоят»,— сказал он.

Тем не менее сообщение об инциденте уже вызвало серьезную международную реакцию. «Ситуация очень тревожная, и мы убеждаемся в том, что, по сути дела, риски прямой конфронтации за последнее время настолько усилились, что прогнозировать дальнейшее развитие все сложнее»,— прокомментировал инцидент замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Однако, избегая рассуждений о том, действительно ли Иран пытался захватить британский танкер, дипломат напомнил о предыдущем инциденте — в Гибралтаре. «Возмутительно, что в условиях, когда Великобритания в качестве ближайшего союзника США совместно с властями Гибралтара предприняла по сути дела акцию, которая не вписывается в требования не просто международного права, но внутреннего законодательства ЕС,— сказал господин Рябков о событиях 4 июля.— В этих условиях продолжаются попытки возложить вину за всю эту сложную обстановку на Исламскую Республику Иран».

Истинный же виновник обострения, по мнению Москвы, даже не Лондон, а Вашингтон. «К сожалению, есть все предпосылки, созданные Вашингтоном, к тому, чтобы этот кризис, это обострение сохранялось. Сейчас надо, чтобы все стороны проявили политическую волю, ответственность и не допускали ситуации, когда развитие может приобрести неконтролируемый характер»,— добавил господин Рябков.

Прокомментировали якобы имевший место инцидент и власти других стран. «Мы надеемся, что соответствующие стороны смогут проявить сдержанность, предпримут необходимые действия для того, чтобы избежать эскалации, и ради обеспечения мира и стабильности в этом регионе»,— заявил представитель МИД Китая Гэн Шуан.

Кирилл Кривошеев