Попытка переворота в Венесуэле

23 января глава парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. США, Британия, Канада и целый ряд стран Латинской Америки признали господина Гуаидо временным президентом. Верховный суд и министр обороны Венесуэлы встали на сторону президента Николаса Мадуро. Тот обвинил в попытке переворота США, заявив о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном. Президент РФ Владимир Путин позвонил Николасу Мадуро, чтобы лично «выразить поддержку законным властям Венесуэлы». Все подробности и последние новости о попытке переворота в Венесуэле — в сюжете «Ъ».