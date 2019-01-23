19 июля, пятница
Войти в профиль

Попытка переворота в Венесуэле

23 января глава парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. США, Британия, Канада и целый ряд стран Латинской Америки признали господина Гуаидо временным президентом. Верховный суд и министр обороны Венесуэлы встали на сторону президента Николаса Мадуро. Тот обвинил в попытке переворота США, заявив о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном. Президент РФ Владимир Путин позвонил Николасу Мадуро, чтобы лично «выразить поддержку законным властям Венесуэлы». Все подробности и последние новости о попытке переворота в Венесуэле — в сюжете «Ъ».

Подписка на сюжет:

В Венесуэле удвоилось число президентов

Лидер оппозиции Хуан Гуаидо при поддержке США объявил себя главой республики

Попытка госпереворота в Венесуэле. Главное

«О каком-либо признании самопровозглашенного президента Венесуэлы не может идти речи»

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский — о развитии кризиса в Боливарианской республике

Протесты в Венесуэле

Фотогалерея

Президента Венесуэлы испытывают «предателями родины»

Группа бойцов нацгвардии взбунтовалась против Николаса Мадуро

Еще темы и сюжеты