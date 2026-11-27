Минцифры предложило открыть ИИ доступ к госданным для обучения
Минцифры совместно с представителями IT-отрасли разработало подзаконные акты, которые предлагается внести в закон о поддержке развития искусственного интеллекта. Среди положений — предоставление доступа ИИ-моделям к госданным, за исключением сведений, содержащих охраняемую законом тайну. Меры планируют ввести с 1 марта 2027 года.
Согласно документам, Минцифры предлагает установить процедуру присвоения ИИ-моделям суверенного и национального статусов. Экспертизу на соответствие требованиям закона и традиционным ценностям проведет Институт системного программирования Российской академии наук (РАН). Далее заявление направят в Минцифры, которое сверит данные и передаст его на согласование органам безопасности. Итоговое решение о присвоении статуса примет комиссия по цифровому развитию. Одобренные модели внесут в открытый реестр, а их разработчики получат приоритет в господдержке.
Для национальных ИИ-моделей также предлагается установить дополнительные правила — разработчики должны самостоятельно контролировать их характеристики и обучать их даже в том случае, если из-за этого меняются функционал и свойства модели.
Первый закон в России о развитии и поддержке искусственного интеллекта был подписан в июле. Согласно ему, суверенные модели — полностью российские. Национальные же могут обучаться на зарубежных открытых моделях, но создаваться должны российскими юрлицами и обучаться в России.