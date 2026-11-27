Первый закон в России о развитии и поддержке искусственного интеллекта был подписан в июле. Согласно ему, суверенные модели — полностью российские. Национальные же могут обучаться на зарубежных открытых моделях, но создаваться должны российскими юрлицами и обучаться в России.