Вмешаться и взбалтывать

Признание Джона Болтона в том, что он, будучи советником 45-го президента США Дональда Трампа, имел отношение к попыткам организации госпереворотов за рубежом, наделало в России много шума. В МИД РФ призвали провести международное расследование действий США, а в Госдуме расценили комментарий американца как сообщение о преступлении. Между тем Джон Болтон еще в 2020 году выпустил мемуары, в которых подробно рассказал о неудачной попытке Белого дома помочь венесуэльской оппозиции сместить президента Николаса Мадуро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Болтон

Фото: Jonathan Drake / Reuters Джон Болтон

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Непривычно откровенный для бывшего высокопоставленного чиновника комментарий прозвучал в ходе интервью Джона Болтона телеканалу CNN. Телеведущий расспрашивал экс-советника Дональда Трампа о роли последнего в организации штурма Капитолия 6 января 2021 года. Напомним, сторонники проигравшего выборы президента тогда ворвались в здание Конгресса, требуя признать незаконной победу Джо Байдена. В ходе беспорядков погибло несколько человек. Расследованием инцидента, который противники Дональда Трампа характеризуют как попытку госпереворота с его личным участием, занимается специальная комиссия.

В ходе беседы журналист предположил, что для организации переворота «не надо обладать блестящим умом». На что Джон Болтон возразил: «Как человек, который помогал планировать госперевороты не здесь (в США.— “Ъ”), а, знаете ли, в других местах, хочу сказать, что это изрядная работа».

При этом он отметил, что в случае с захватом Капитолия речь о «тщательно подготовленном госперевороте не шла». «Трамп так не действует. Он перепрыгивает с одной идеи на другую, один план проваливается, появляется другой,— сказал Джон Болтон.— Я не оправдываю его действия, но он не посягал на Конституцию США или на демократию, он… лишь направил бунтовщиков на Капитолий». Телеведущего заинтересовала «экспертиза» собеседника в попытках организации госпереворотов, однако тот, смеясь, ответил, что «не станет вдаваться в подробности». На уточняющий вопрос, были ли эти попытки успешными, Джон Болтон ответил, что сменить власть в Венесуэле не удалось. «Не то чтобы мы имели к этому большое отношение, но я видел, сколько усилий пришлось приложить оппозиции, чтобы попытаться сместить незаконно избранного президента (Джон Болтон имеет в виду Николаса Мадуро.— “Ъ”)»,— добавил он.

В России комментарий Джона Болтона наделал много шума. В МИД РФ сочли, что это «факт для международного расследования», допустив, что власти США могли планировать госперевороты и «в других точках земного шара».

В комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ отметили, что слова Джона Болтона «фактически являются сообщением о преступлении» и «еще раз подтверждают уже известную информацию об участии американцев в свержении правительств во многих странах, в том числе на Украине».

На интервью отреагировали и в ряде других стран, в том числе в Китае. «В том, что бывший высокопоставленный американский чиновник признал то, что планировал государственные перевороты за рубежом, нет абсолютно ничего удивительного. Это только подтверждает то, что вмешательства во внутренние дела и свержение власти в других странах уже стали нормой поведения США»,— отметили в МИД КНР, добавив, что на такие действия международная общественность должна реагировать протестами.

О роли администрации США в попытке свержения Николаса Мадуро Джон Болтон, впрочем, говорит не впервые. Не называя эти усилия попыткой организации госпереворота, он на 35 страницах описал их в своей книге («Комната, где все случилось: мемуары о Белом доме», 2020). В соответствующей главе с характерным названием «Venezuela Libre» он буквально по часам рассказывает, как в 2019 году администрация Дональда Трампа пыталась помочь лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, объявившему себя исполняющим обязанности президента, захватить власть. «Незаконный венесуэльский режим, один из самых жестоких в Западном полушарии, представлял возможности для администрации Трампа. Но для их реализации требовалась твердая решимость с нашей стороны и постоянное, всестороннее, не ослабляющееся давление. Мы этому стандарту не смогли соответствовать»,— признает господин Болтон в книге. Напомним, США и еще несколько десятков стран тогда признали Хуана Гуайдо «временным президентом» Венесуэлы, однако ему так и не удалось свергнуть Николаса Мадуро.

В своих мемуарах Джон Болтон рассказывает, что Вашингтон тогда делал, чтобы помочь венесуэльской оппозиции:

демонстрировал ей публичную поддержку, в том числе посредством контактов на самом высоком уровне с Хуаном Гуайдо и другими критиками правительства;

добивался от союзников признания нелегитимности президентства Николаса Мадуро;

заметно усилил санкции в отношении Каракаса, прежде всего отказавшись покупать у Венесуэлы нефть;

способствовал переходу высокопоставленных чиновников, военных и дипломатов на сторону оппозиции;

противодействовал попыткам Москвы и Гаваны помочь Николасу Мадуро устоять;

предоставлял гуманитарную помощь гражданам Венесуэлы на фоне экономического кризиса.

Николас Мадуро, однако, устоял, что Джон Болтон объясняет рядом причин: неопытностью оппозиции и несогласованностью ее действий; разногласиями по поводу методов давления на Каракас в Вашингтоне и нерешительностью Дональда Трампа; поддержкой венесуэльского президента со стороны России и Кубы. В то же время отставной чиновник подчеркивает, что «восстание почти завершилось успехом».

Сомнений в том, легитимно ли было вмешательство США в дела Венесуэлы, у него нет. Джон Болтон пишет, что и он, и Дональд Трамп были убеждены в том, что смена «враждебного по отношению к американцам» «авторитарного» и «нелегитимного» режима в Каракасе соответствует национальным интересам США и что Вашингтон имеет право добиваться ее. Отказ администрации президента Барака Обамы от доктрины Монро, провозгласившей Западное полушарие эксклюзивной сферой влияния США, оба считали большой ошибкой.

Из интервью Джона Болтона CNN можно сделать вывод, что попытка госпереворота в Венесуэле — не единственная, к которой имела отношение администрация США. Подробностей экс-чиновник, однако, ни в интервью, ни в книге не приводит. При этом, как следует из его мемуаров, Джон Болтон был убежден, что власти РФ вмешались в американские выборы 2016 года, в результате которых президентом стал Дональд Трамп.

Елена Черненко