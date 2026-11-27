У нас нет понимания, после самоограничения сколько людей передумали. И легальные операторы им отказывают в ставках, они без каких-либо проблем могли воспользоваться нелегальными ресурсами. Такая проблема есть. У нас вчера было совещание в Совете Федерации как раз по этому поводу. Единому регулятору азартных игр было дано поручение, чтобы такую статистику по поводу, сколько людей подали заявление, но в то же время продолжают играть в нелегальных ресурсах. Вот, получив эту статистику, можно будет уже однозначно ответить, эффективен этот институт или не совсем.