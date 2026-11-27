Ни ставки назад
Как игроки обходят добровольный отказ от ставок
Самозапрет на азартные игры недостаточно эффективен. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. По его словам, россияне продолжают получать предложения сделать ставку даже после того, как сознательно ограничили себя в азартных играх. Некоторые букмекерские конторы, как утверждает депутат, позволяют обходить ограничения, например зарегистрировать новый аккаунт или воспользоваться другим способом входа.
Боярский считает, что проблему могла бы решить единая система идентификации игроков. Она позволила бы проверять наличие самозапрета не только при регистрации, но и при каждой попытке сделать ставку. Впрочем, большинство людей, установивших самозапреты, возвращаются к ставкам на нелегальных площадках, считает “Ъ FM” советник гендиректора Fonbet Николай Оганезов:
«В настоящее время уже 112 тыс. человек самоограничились. Это достаточно большая цифра для бизнеса. И, скажем, это внушительно для понимания, сколько людей на самом деле столкнулись с проблемой и решили воспользоваться этим институтом. Поэтому здесь говорить, что он неэффективен, наверное, все-таки преждевременно, да и времени с 1 сентября прошло еще немного.
У нас нет понимания, после самоограничения сколько людей передумали. И легальные операторы им отказывают в ставках, они без каких-либо проблем могли воспользоваться нелегальными ресурсами. Такая проблема есть. У нас вчера было совещание в Совете Федерации как раз по этому поводу. Единому регулятору азартных игр было дано поручение, чтобы такую статистику по поводу, сколько людей подали заявление, но в то же время продолжают играть в нелегальных ресурсах. Вот, получив эту статистику, можно будет уже однозначно ответить, эффективен этот институт или не совсем.
Новый аккаунт на легальном ресурсе создать, с одной стороны, просто, а с другой стороны — у букмекеров уже наработана система определения именно тех лиц, которые вот так вот перебирают аккаунты. Поэтому в этом особой проблемы я не вижу.
Действительно, букмекер сможет определить, тот это человек, который ввел самоограничение, или, действительно, это уже аккаунт другого лица. Помимо паспортных данных, есть еще технические данные устройства, и даже сменив аккаунт, можно понять, с какого устройства выходит человек».
Механизм самозапрета заработал в России 1 сентября. Оформить его можно через «Госуслуги» или МФЦ. Ограничение распространяется на букмекерские конторы, тотализаторы, казино и залы игровых автоматов. Минимальный срок составляет один год, раньше отменить его нельзя.
Также в последние годы в России появились и другие механизмы добровольных ограничений. С марта 2025 года граждане могут запрещать банкам и микрофинансовым организациям выдавать им новые кредиты и займы. С сентября того же года можно запрещать оформление новых сим-карт на свое имя.
Отдельно можно установить запрет на регистрацию сделок с недвижимостью без личного участия собственника. Он защищает от попыток продать или переоформить квартиру по поддельным документам или доверенности. Но от так называемой схемы Долиной самозапрет помочь не может, говорят юристы. Об эффективности этих мер рассказал управляющий партнер юридической компании «Энсо» Алексей Головченко:
«Безусловно, меры самозапретов, которые сейчас может поставить абсолютно любой гражданин, буквально в два клика — очень удобная и очень своевременная мера. Очень жаль, что, конечно, раньше не было такой возможности, поэтому многие люди потеряли деньги, недвижимость.
Я могу сказать, что и мера самозапрета в отношении людей, у которых есть зависимость к игромании, в первую очередь к азартным играм, тоже на самом деле показала свою эффективность.
Количество людей, которые отметили, что такая мера помогла им справиться с зависимостью, растет. Я буквально на днях читал эту статистику.
Что касается самозапрета на кредиты, эта мера крайне эффективна. Мы с вами знаем, что количество мошенников, к сожалению, на всех фронтах растет, но это каким-то образом сбивает пыл как раз с мошенников, потому что они не успевают так быстро очистить карманы наших граждан. Мы знаем, что можно поставить запрет, и только физически приходя в банк, как одна из моделей самозапрета, ты можешь оформить выдачу кредита. Фактически у тебя есть время для того, чтобы прийти в себя, остыть после этого огромного, мощного психического давления.
Если говорить о тех, кто и так находится в долговой яме, все-таки есть макропруденциальные меры, которые Центробанк ввел. Если вы уже загружены кредитами, там для разных категорий людей разная нагрузка, вам просто не дадут кредиты, и мы видим сейчас статистику, что микрофинансовые организации тоже отказывают сейчас как минимум половине клиентов, которые к ним раньше обращались за кредитами. Это уже требование Центробанка, он вводит достаточно жесткие меры в отношении подрегулируемых организаций, если они выдают загруженным долгами гражданам кредиты, и это правильная тоже, конечно, нужная мера».
По данным Объединенного кредитного бюро, за все время работы сервиса россияне установили 28 млн самозапретов на кредиты. Больше половины тех, кто воспользовался услугой, уже имеют действующие долги. Еще каждый пятый полностью погасил прежние кредиты, а 27% никогда раньше не брали займов. При этом около 13% людей впоследствии отменили ограничения.