Как указывает аналитик Rystad Джанив Шах, сейчас запасы газойля в европейском хабе ARA на 19% ниже прошлогодних, а в США только начинают отходить от минимумов с 2003 года. По оценкам аналитика Energy Aspects Натальи Лосады, наибольшая нехватка топлива в первой половине 2027 года грозит Европе и Латинской Америке, а постепенного восстановления работы ближневосточных НПЗ до уровня, который был до начала иранского конфликта, вряд ли стоит ожидать раньше июня.