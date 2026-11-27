Reuters: аналитики прогнозируют дефицит на мировом рынке дизтоплива
Во втором квартале 2027 года мировой рынок дизельного топлива перейдет из профицита в дефицит. Это следует из прогноза опрошенных Reuters аналитиков с учетом ремонтов НПЗ и снижения поставок российского дизеля.
Аналитики также прогнозируют рост цен на дизель на протяжении всего первого полугодия 2027 года и, возможно, после. Причина дефицита и роста цен — в медленном восстановлении ближневосточных поставок в условиях продолжающегося конфликта в регионе.
По словам эксперта Международного энергетического агентства Тима Гулда, сказывается также резкое сокращение экспорта российского дизеля — с 800 тыс. до 200 тыс. баррелей в сутки. Аналитики напоминают, что в 2025 году на Россию и Ближний Восток приходилось более 28% мирового экспорта дизеля.
По оценкам аналитиков Goldman Sachs, из-за вынужденных простоев НПЗ в России и масштабных плановых ремонтов заводов по всему миру общий объем переработки нефти будет на 1,3 млн баррелей в сутки ниже тренда. Как отмечают эксперты, все это не позволит в достаточной мере пополнить резервы дизеля, которых уже начинает не хватать.
Как указывает аналитик Rystad Джанив Шах, сейчас запасы газойля в европейском хабе ARA на 19% ниже прошлогодних, а в США только начинают отходить от минимумов с 2003 года. По оценкам аналитика Energy Aspects Натальи Лосады, наибольшая нехватка топлива в первой половине 2027 года грозит Европе и Латинской Америке, а постепенного восстановления работы ближневосточных НПЗ до уровня, который был до начала иранского конфликта, вряд ли стоит ожидать раньше июня.