Даже вице-губернаторы бывают невиновны
Суд оправдал бывшего чиновника, у которого изъяли 10 млрд рублей
Андрей Коробка, занимавший должность заместителя губернатора Краснодарского края, оправдан по скандальному уголовному делу о хищении 15 млн руб. у застройщика. Следствие полагало, что чиновник обманул бизнесмена, уговорив его вложить деньги в спорт, не обеспечив взамен согласование застройки территории бывшего сахарного завода. Фигурант же утверждал, что себе не присвоил ни копейки. Перед разбирательством следствие получило от суда выговор за волокиту.
В исходе процесса в Динском райсуде никто не сомневался. У фигуранта Коробки и членов его семьи в апреле этого года по антикоррупционному иску Генпрокуратуры были изъяты активы, оцениваемые в 10 млрд руб., в том числе 35 земельных участков общей площадью 1,8 тыс. га, 114 жилых и нежилых помещений общей площадью более 130 тыс. кв. м, 100% долей в 12 коммерческих организациях, а также права аренды на 12,5 тыс. га плодородных земель.
Андрей Коробка признал вину в мошенничестве (ст. 159 УК) и раскаялся, а его родственники полностью возместили ущерб потерпевшему Сиябанду Намоеву, бенефициару строительного холдинга НВМ.
Прокуратура в прениях просила назначить господину Коробке пять лет лишения свободы в колонии общего режима.
«Я для себя не брал и не просил ничего, на себя ничего не расходовал и не просил вознаграждений для себя. На протяжении всего существования футбольного клуба мы занимались его развитием, все деньги шли туда»,— сказал подсудимый в последнем слове.
Фабула уголовного дела связана с развитием территории станицы Динской, где господин Коробка, по его словам, неофициально представлял интересы губернатора Вениамина Кондратьева; оба высокопоставленных чиновника живут в Динском районе недалеко от Краснодара. В Троицком храме станицы Динской, куда первые лица края приезжают на воскресные богослужения, происходят встречи чиновников с бизнесменами, говорится в материалах дела. В ноябре 2025 года в храм приехал застройщик Сиябанд Намоев, который сообщил Андрею Коробке о том, что ему необходимо содействие в согласовании использования территории неработающего сахарного завода.
Динской сахарный завод долго работал с убытками из-за дефицита сырья. С начала 2000-х годов предприятие было крупным должником Россельхозбанка; в 2014 году компанию «Динск-сахар», владеющую заводом, приобрели структуры, связанные с кубанским многоотраслевым холдингом ВКБ. В 2021 году завод был остановлен, в 2024 году ООО «Динск-сахар» перешло в собственность Сиябанда Намоева. Администрация района обсуждала с ним возможность возобновления или перепрофилирования производства, но в приоритете у застройщика было использование участка площадью 77 га под возведение малоэтажного и среднеэтажного жилья. Для получения разрешения на строительство необходимо было изменить вид использования земли с категории «промышленность» на «жилое строительство»; с этим вопросом Сиябанд Намоев обратился к Андрею Коробке. Формально чиновник не имел отношения к изменению категории участка, но в сферу ответственности вице-губернатора входила перерабатывающая промышленность, и он пообещал бизнесмену содействие.
За свою услугу Андрей Коробка, по версии следствия, попросил Сиябанда Намоева оказать благотворительную помощь в сумме 35 млн руб. Первореченскому спортивному клубу, который в тот момент проходил лицензирование в качестве профессиональной футбольной команды второй лиги. Бизнесмен перевел на счет клуба 15 млн руб., однако вместо обещанного содействия стал получать от чиновника отговорки. В апреле 2026 года господин Намоев сообщил в правоохранительные органы о мошенничестве, Андрея Коробку арестовали. Он более полугода провел в СИЗО, а перед самым разбирательством, в октябре этого года, Краснодарский краевой суд освободил фигуранта.
По данным источников “Ъ”, выяснилось, что за весь период предварительного следствия и содержания под стражей с обвиняемым, кроме допроса, очной ставки, предъявления обвинения и дополнительного допроса, никаких следственных действий не проводилось.
При этом вывод участников расследования о том, что он может скрыться, никакими доказательствами подкреплен не был. В материалах отсутствовали и сведения о нарушении обвиняемым «процессуальных обязанностей». В таких обстоятельствах, решила апелляционная инстанция, дальнейшее содержание господина Коробки под стражей не отвечало требованию необходимости и соразмерности ограничения его права на свободу. Фигурант был освобожден, а следствию вынесено частное определение за допущенную волокиту.
Суд по существу дела занял всего пару заседаний. Динской районный суд 27 ноября полностью оправдал бывшего чиновника за недоказанностью вины и признал за ним право на реабилитацию.
Что касается господина Намоева, то у него по иску надзорного ведомства также конфисковали все активы, включая сахарный завод в Динской.