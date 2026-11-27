Динской сахарный завод долго работал с убытками из-за дефицита сырья. С начала 2000-х годов предприятие было крупным должником Россельхозбанка; в 2014 году компанию «Динск-сахар», владеющую заводом, приобрели структуры, связанные с кубанским многоотраслевым холдингом ВКБ. В 2021 году завод был остановлен, в 2024 году ООО «Динск-сахар» перешло в собственность Сиябанда Намоева. Администрация района обсуждала с ним возможность возобновления или перепрофилирования производства, но в приоритете у застройщика было использование участка площадью 77 га под возведение малоэтажного и среднеэтажного жилья. Для получения разрешения на строительство необходимо было изменить вид использования земли с категории «промышленность» на «жилое строительство»; с этим вопросом Сиябанд Намоев обратился к Андрею Коробке. Формально чиновник не имел отношения к изменению категории участка, но в сферу ответственности вице-губернатора входила перерабатывающая промышленность, и он пообещал бизнесмену содействие.