Восьмикратный чемпион MotoGP Марк Маркес объявил о завершении карьеры
Восьмикратный чемпион мира в классе MotoGP, испанец Марк Маркес завершит карьеру по окончании сезона-2026. Об этом перед началом первой практики Гран-при Валенсии объявил сам мотогонщик.
«Спасибо всем, кто был частью этого пути. Надеюсь, вам понравилось это путешествие так же, как и мне. Это будет моя последняя гонка в MotoGP. Мы вошли в историю»,— сообщил Маркес.
Ранее в команде Ducati, за которую выступает испанец, подтверждали, что гонщик продолжит выступать за команду в следующем сезоне, поэтому заявление Маркеса стало неожиданностью для участников чемпионата.
На прошлой неделе 33-летний гонщик в восьмой раз стал чемпионом мира, обогнав итальянца Валентино Росси. По числу титулов испанец сравнялся с итальянским спортсменом Джакомо Агостини. С 2024 года Маркес выступал в команде Ducati, а до этого десять лет представлял Honda.