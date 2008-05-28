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29 октября, вторник
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Главные новости к утру 29 октября
28/10
Британский парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах
01:25
Microsoft обвинила «связанных с Россией» хакеров в атаке на спортивные агентства
00:30
WADA получило ответы России по данным из московской лаборатории
06:59
ЦБ впервые раскрыл долевое распределение по валютам в торговле с Турцией
06:22
В Приамурье исключили «многосерийное» получение компенсаций после паводка
05:59
«РИА Новости» узнало о закупке Узбекистаном партии российских «Тайфунов»
05:51
В США отменили премьеру нового «Терминатора» из-за пожаров
05:29
Эксперт не исключил сокращения моногородов вдвое
04:59
Сотрудники Facebook подписали письмо против политической рекламы
04:45
МЧС объявило о завершении паводка в Хабаровском крае
04:22
Amazon может оспорить передачу Microsoft контракта на $10 млрд
03:52
Отец рассказал о планах Бутиной
03:29
Посольство России рассказало о жестоком отношении США к Ярошенко
03:22
Журналистка подтвердила американское гражданство хоккеиста Малкина
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(обновлено: 25.09.2019)
Цены на жилье
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2
Цены на жилье дошли до окраин
В Солнцево квартиры дорожают быстрее, чем на Тверской
Арендаторы настроились на лето
Цены на жилье подверглись сезонной коррекции
1
Покупатели заселяют вторичное жилье
Как изменилась его стоимость в первом квартале
Москва отметилась ценами на жилье
Что в первую очередь влияет на их рост
12
Мираж доступного жилья
Александра Мерцалова о невозможности накопить на собственную квартиру
Девелоперы достроили цены
Новое жилье подорожало по всей России
1
Ставки по ипотеке становятся двузначными
А время на поиск недвижимости сокращается до месяца
8
Реновация реновировала наценку
Жилье в сносимых домах подорожало
Отмена долевого строительства подтолкнет цены на жилье
Как подорожает недвижимость в Москве
Москва прирастает ценами
Жилье в Новой дорожает быстрее, чем в старой
1
Строители ищут жильцов с деньгами
Цены на жилье могут развернуться уже в 2018 году
Инвесторы сдают жилье
Оно обеспечивает им все меньшую доходность
«Недоступный» Крым
Андрей Воскресенский — о ценах на жилье в России
Долевое строительство заменят «другими вариантами»
Как это скажется на ценах на жилье
Дилемма спроса
Почему новостройки плохо продаются и как изменятся цены на жилье в ближайшие годы
Отрицательная динамика
Андрей Воскресенский – о ценах на жилье в Москве
Образовательный стандарт
Андрей Воскресенский — о зависимости цен на жилье от близости школ
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Огонёк
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Регионы
Автопилот
Наука
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия