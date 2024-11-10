Аренда теряет спрос

Цены на долгосрочную аренду квартир на крупнейших рынках России за месяц снизились на 1–6%. Это продиктовано сезонным сокращением спроса и ростом предложения. На рынок выходят инвестиционные квартиры, купленные в период «ипотечного бума», и недвижимость, которую не удается продать. Снижение средних цен продлится как минимум до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в ноябре составила 32,9 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 47,4 тыс. руб., подсчитали в «ЦИАН.Аналитике». За месяц значения сократились на 1% и 2% соответственно.

Согласно «Авито Недвижимости», по итогам октября средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры в России в целом составила 33 тыс. руб. в месяц. К сентябрю показатель сократился на 6%. Руководитель «Яндекс Аренды» Роман Жуков говорит, что по итогам октября в городах-миллионниках прослеживается небольшое сезонное снижение цен.

Наиболее заметное снижение средней стоимости аренды за месяц в «ЦИАН.Аналитике» зафиксировали в Красноярске. Однокомнатные квартиры подешевели на 8%, до 27,9 тыс. руб. в месяц. В Ростове-на-Дону снижение составило 7%, до 29,7 тыс. руб. в месяц. Хотя в Екатеринбурге, по подсчетам «Этажей», среднее значение выросло почти на 3%, до 39,5 тыс. руб. в месяц. В Москве, по оценкам «ЦИАН.Аналитики», однокомнатные квартиры стоят в среднем 70,9 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 44,5 тыс. руб. К предыдущему месяцу показатели сократились на 1% и 3% соответственно.

Снижение цен в крупнейших городах России руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев связывает с сезонной коррекцией спроса. В Москве активность потенциальных арендаторов, по данным «Инком-Недвижимости», по итогам октября сократилась на 14,5% к сентябрю. В «ЦИАН.Аналитике» отмечают, что число просмотров объявлений в ноябре на 27% отстает от пиковых значений августа.

Но в снижении цен аналитики видят и фундаментальные факторы. Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов констатирует, что период роста ставок в текущем году был короче, чем в прошлом, продлившись с июня по начало сентября. Год назад средние цены росли вплоть до ноября, напоминает он.

Эксперт поясняет, что ценовые тенденции в сегменте долгосрочной аренды во многом определяет динамика доходов населения.

Сейчас, по мнению господина Попова, этот фактор сдерживает повышение средней стоимости. «Владельцам недвижимости приходится учитывать возможности потенциальных арендаторов по мере восстановления предложения»,— констатирует директор департамента аренды «Этажей» Ольга Павлинова. Одновременно на рынке, по ее наблюдениям, все же сохраняется нехватка востребованных недорогих квартир.

Дополнительным барьером для арендных цен выступает рост предложения. Сейчас на 18 крупнейших региональных рынках, по данным «ЦИАН.Аналитики», экспонируются 38 тыс. лотов. К октябрю значение увеличилось на 18% относительно августа — на 44%. Заместитель директора управления аренды «Инком-Недвижимости» Оксана Полякова говорит, что в Москве за октябрь предложение арендных квартир выросло на 14,1%. Роман Жуков зафиксировал рост экспозиции в Санкт-Петербурге на 11,8%. Но ротация объявлений происходит быстро: ликвидные лоты сдаются за несколько дней или даже часов, замечает он.

Рынок пополняют специфические арендодатели: продавцы, отказавшиеся от реализации недвижимости из-за снижения спроса на вторичку, собственники квартир, сдававшихся летом посуточно. Госпожа Полякова считает, что экспозиция пополняется преимущественно за счет квартир, приобретенных в 2021–2023 годах в инвестиционных целях. В период «ипотечного бума» квартиры в новостройках нередко приобретались непосредственно под сдачу, напоминает господин Жуков.

Алексей Попов предполагает, что средняя стоимость долгосрочной аренды жилья продолжит медленно снижаться до конца года. Это объясняется как сезонностью, так и стабилизацией ситуации на рынках первичного и вторичного жилья, говорит он. Зима традиционно считается спокойным периодом для рынка долгосрочной аренды, отмечает госпожа Полякова. Константин Каменев тоже предполагает, что растущий объем предложения будет способствовать снижению средних арендных цен в будущем.

Александра Мерцалова