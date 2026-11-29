По его информации, беспилотники были сбиты в Новошахтинске, а также в Боковском, Верхнедонском, Каменском, Красносулинском, Миллеровском, Усть-Донецком, Чертковском и Шолоховском районах. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.