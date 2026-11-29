В девяти муниципалитетах Ростовской области уничтожили более 80 БПЛА
За прошедшую ночь над Ростовской областью уничтожено более 80 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале в мессенджере «Макс».
По его информации, беспилотники были сбиты в Новошахтинске, а также в Боковском, Верхнедонском, Каменском, Красносулинском, Миллеровском, Усть-Донецком, Чертковском и Шолоховском районах. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Накануне — в ночь с 27 на 28 ноября — Ростовская область уже подвергалась атаке БПЛА. Вчера силы ПВО сбили более 50 беспилотников.