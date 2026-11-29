По словам министра, Триполи решительно осуждает атаку, последствия которой не ограничились нарушением суверенитета и угрозой морской безопасности, но привели к гибели и ранениям граждан страны. Ранее член президентского совета Муса аль-Куни возложил ответственность на Украину, а МИД потребовал официальных объяснений.