МИД Ливии направил жалобы в ООН из-за удара ВСУ по порту Бенгази
Ливия обратилась в ООН и Совет Безопасности из-за удара ВСУ по порту Бенгази. Соответствующую жалобу направил премьер-министр правительства, утвержденного парламентом, Усама Хаммад. Об этом сообщил «РИА Новости» глава МИД Абд аль-Хади аль-Хувейдж.
По словам министра, Триполи решительно осуждает атаку, последствия которой не ограничились нарушением суверенитета и угрозой морской безопасности, но привели к гибели и ранениям граждан страны. Ранее член президентского совета Муса аль-Куни возложил ответственность на Украину, а МИД потребовал официальных объяснений.
Ливия намерена требовать от Украины компенсацию за удар. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя атаку, утверждал, что украинские дипломаты взаимодействуют с партнерами при операциях в международных водах, однако глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти слова ложными.
Морские дроны атаковали порт Бенгази 22 ноября, повреждения получили два российских судна. На следующий день Владимир Зеленский заявил об ответственности ВСУ за операцию. Командование армии Ливии позже сообщило о гибели двух ливийских военнослужащих и пригрозило Украине ответом.