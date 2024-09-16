Ипотека восстанавливает выдачи

Выдачи ипотеки вернулись к росту после провала в июле. По данным Объединенного кредитного бюро, в августе объем выдач увеличился на 8% месяц к месяцу и превысил 330 млрд руб. До этого, в июле, после отмены большинства льготных программ, выдачи упали втрое. При этом количество ипотечных кредитов за последний летний месяц выросло только на 1%.

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Так что о восстановлении рынка говорить рано, отмечает независимый финансовый аналитик Александр Головцов: «Даже по тем предварительным данным, которые были за август, объем выдачи в рублях все равно на 56% ниже, чем в августе 2023 года. О каком-то восстановлении, начале восстановления очень смешно говорить, пока ситуация остается грустной.

Боюсь, что пара крупных застройщиков эту зиму не переживет. Застройщики, конечно, отчаянно пытаются что-то придумывать с траншевой ипотекой, с субсидиями, чтобы как-то поддержать продажи, но это пока не очень получается. Продажи по июлю и по августу предварительно в два с лишним раза меньше в метрах, чем год назад. В августе 2023-го выдали ипотеку примерно на 750 млрд руб., в августе 2024-го на 375 млрд руб., по предварительным данным. Около 400 млрд. руб. в месяц — это самая первая прямая оценка потерь. За полугодие потери составят почти 2,5 трлн руб. Сумма очень приличная.

Немного живее стал спрос на вторичное жилье, просто потому что оно дешевле. Раньше первичка выигрывала за счет возможности льготных ипотечных кредитов, теперь эти возможности сильно сократились. Но пока какого-то мощного переключения спроса не видно, продавать квартиры по-прежнему непросто.

Должен пройти один сезон, чтобы стало видно, насколько застройщики могут жить с такими объемами. С большой вероятностью кто-то из них уйдет с рынка, объем предложения сократится, и это позволит избежать серьезного снижения цен и облегчит жизнь оставшимся на рынке застройщикам. Надо, чтобы рынок немножко очистился от самых неустойчивых игроков».

После отмены льготной ипотеки участники рынка ожидали, что цены на жилье резко снизятся. Однако застройщики заняли выжидательную позицию, и эффект оказался обратным, объясняет глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров: «В преддверии завершения действия льготной программы было заключено большое количество сделок. Далее преимущественно покупали более дешевые лоты. Поэтому после того, как эти дешевые лоты были с рынка убраны, средняя цена выросла.

Застройщики также не начали снижать цены, они начали предлагать своим клиентам альтернативные льготные программы, то есть элементы субсидирования ставок по ипотеке. На какой-то период (предполагаю, что это будет период, пока ставки высокие, то есть на два-три года) предлагают льготные решения, при которых ставка и платеж по ипотеке снижаются. Они очевидно это делают не за счет своей маржи, они просто-напросто заложили это в цену на квартиры.

В результате действительно снизился объем выдач по ипотеке, цены на жилье стабилизировались. Плюс мы видим, что застройщики сейчас не стараются активно достраивать жилье. Они скорее стараются строить с той скоростью, с которой они продают. В Московском регионе понятно, что ситуация всегда была менее перегретой, потому что в Москве достаточно ограниченное предложение. И главное, что не было взрывного роста объема непроданного жилья».

По итогам этого года объем рынка ипотечного кредитования в России снизится на треть. Такой прогноз давали в ВТБ, он основан на данных Центробанка и аналитической компании Frank RG.

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Анжела Гаплевская