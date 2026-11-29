Трамп оставил без внимания попытку премьера Японии заговорить с ним
Президент США Дональд Трамп не откликнулся на попытку премьер-министра Японии Санаэ Такаити заговорить с ним на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. Об этом рассказало японское издание Josei Jishin.
Казус произошел 19 ноября. На появившейся в социальных сетях видеозаписи видно, как госпожа Такаити прикасается к спине американского президента, пытаясь привлечь его внимание. Но господин Трамп продолжает движение, не оборачиваясь.
Главный редактор японского издания Arc Times Тосихико Огата, освещавшего саммит, в разговоре с Josei Jishin назвал этот эпизод признаком наличия проблем в отношениях Токио и Вашингтона.