Застройщики сдержали цены

Несмотря на резкое снижение числа сделок после завершения программы всеобщей льготной ипотеки, средняя стоимость новостроек на крупнейших региональных рынках России продолжила медленно расти. За месяц она увеличилась на 0,1-1%. Избежать распродаж бизнесу удалось за счет средств, накопленных за предшествующий период активного спроса. Но объем экспозиции на рынке начал накапливаться, вынуждая бизнес снижать девелоперскую активность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Средняя стоимость первичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в конце августа составила 173,6 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 0,8% за месяц. Такие данные приводят в «ЦИАН.Аналитике». Согласно подсчетам «Этажей», новостройки в России в целом за месяц подорожали на 0,1%, до 133,2 тыс. руб. за кв. м. В «Яндекс Недвижимости» оценивают средний показатель для городов-миллионников в 166 тыс. руб. за кв. м, рост к июлю — в 0,4%. Аналитики «Авито Недвижимости» зафиксировали рост на 1%, до 168,8 тыс. руб. за кв. м. Средняя стоимость лота не поменялась и достигает 8,6 млн руб.

Самый выраженный рост цен за месяц в «ЦИАН.Аналитике» зафиксировали в Краснодаре, где первичное предложение подорожало на 2,5%, до 174 тыс. руб. за кв. м. В «Этажах» заметили рост на 2,1% среднего значения в Саратове, до 84,8 тыс. руб. за кв. м. Одновременно в Нижнем Новгороде показатель сократился на 1,9% к июлю, до 195 тыс. руб. за кв. м, добавляют в «Яндекс Недвижимости». В Москве, по данным «ЦИАН.Аналитики», новостройки сейчас стоят в среднем 370 тыс. руб. за кв. м, за месяц значение опустилось на 0,1%. В Санкт-Петербурге эксперты зафиксировали рост на 0,1%, до 252,5 тыс. руб. за кв. м.

Директор по продажам «Этажей» Сергей Зайцев напоминает, что колебания средних цен часто носят технический характер. В реальности, по его мнению, стоимость новостроек не изменилась.

Показатели остаются стабильными, несмотря на падение продаж, вызванное завершением с 1 июля программы массовой льготной ипотеки. Согласно подсчетам «Дом.РФ», в июле в России были зарегистрировали 1,8 млн договоров долевого участия. За месяц значение сократилось на 54%, год к году — на 31%.

Хотя уже в августе картина может оказаться более позитивной. Управляющий директор первичного направления «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев говорит, что число взаимодействий потенциальных покупателей с объявлениями выросло на 7% за месяц. «Люди, перед которыми стоит необходимость решения жилищного вопроса, продолжают интересоваться квартирами»,— рассуждает он. Такие потребители, по мнению эксперта, могут рассматривать сценарий покупки недвижимости сейчас, планируя рефинансировать ставку в дальнейшем.

Сергей Зайцев замечает, что много сделок заключают и родители маленьких детей, попавшие под условия семейной ипотеки, продолжаются продажи без привлечения кредитных средств. «Это, например, встречные сделки, когда человек покупает новое жилье, продав предыдущее»,— поясняет он. Хотя эксперт отмечает, что помимо высоких ставок на потребителей негативно влияет общая экономическая неопределенность.

Застройщики держат цены, и их массового пересмотра для стимулирования продаж нет, констатирует руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов. Скидки и акции, по его словам, носят точечный характер. «Высокие продажи июня создали "подушку безопасности", наполнив эскроу-счета, поэтому проводить массовые распродажи смысла нет»,— рассуждает коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров. Эксперт напоминает, что продажи девелоперов были активными на протяжении последних четырех лет.

Хотя риском для застройщиков становится накопление экспозиции. Совокупный объем первичного предложения за счет ограниченного спроса в России за месяц вырос на 4%, отмечают в «Этажах». В «Яндекс Недвижимости» зафиксировали увеличение на 10,3%.

«Цикл принятия решения удлиняется, возрастает и срок экспонирования объектов, выходят в продажу "припаркованные лоты" — предложения, которые застройщики временно выводили из продажи в последние месяцы льготной программы»,— говорит господин Белокуров.

Но бизнес уже начал менее активно выводить на рынок новые проекты. В Московском регионе в июле продажи стартовали в корпусах, общей площадью 270 тыс. кв. м, в агломерации Санкт-Петербурга — 150 тыс. кв. м, говорит Алексей Попов. Относительно фоновых значений последних двух лет показатели, по словам эксперта, снизились в 2 и 1,7 раза соответственно.

Дмитрий Алексеев не ждет существенного колебания цен на первичном рынке. Максимально удерживать занятые позиции будет средняя стоимость, а вот число лотов с дисконтом может начать расти, считает господин Зайцев. Алексей Попов замечает, что пока активность застройщиков направлена на поиск альтернатив льготной ипотеке: вывод рассрочек, программ субсидирования ставок и проч. «Дальнейшая динамика рынка будет зависеть от реакции ЦБ на их применение»,— считает он.

Александра Мерцалова