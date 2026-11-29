В Швейцарии объявили референдум о смягчении ограничений на экспорт оружия
Сегодня в Швейцарии проходит референдум о смягчении ограничений на экспорт производимых в стране вооружений. Предложенные поправки к законодательству касаются традиционной политики нейтралитета страны.
Поправки позволят Швейцарии поставлять вооружения в 36 западных стран, даже если те участвуют в военных конфликтах, рассказал Reuters. Кроме того, швейцарские власти смогут продавать оружие без требования получать разрешение Берна на его последующий реэкспорт. При этом запрет на прямые и косвенные поставки вооружений Украине сохранится.
Сторонники изменений надеются повысить конкурентоспособность швейцарской оборонной промышленности. Противники опасаются, что новые правила поставят под угрозу сложившиеся за многие десятилетия принципы нейтралитета страны.
Согласно опросу медиагруппы Tamedia, поправки поддерживают 49% швейцарцев, против проголосуют 48%.