Элитным квартирам повышают ставки

Цены на аренду элитного жилья в Москве достигли исторического максимума. По итогам апреля средневзвешенная ставка превысила 440 тыс. руб. за объект в месяц, следует из данных аналитиков компании «Intermark Аренда». Таким образом, с начала 2024 года стоимость увеличилась на 14%. Это привело к тому, что предложение на рынке перестало сокращаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Дело в том, что нынешние ставки почти в два раза превышают бюджет, который арендаторы готовы тратить на съемное жилье. Сейчас эта цифра составляет 240 тыс. руб. в месяц. При этом спрос по-прежнему остается высоким. И владельцы пользуются этой ситуацией, отмечает гендиректор «Intermark Аренда» Елена Куликова: «Апрель отличается от всех предыдущих месяцев тем, что не вымывались предложения с рынка. Были выставлены объекты для аренды и просмотры не перешли в сделки. В данный момент рынок предложения немного переоценен, и, соответственно, у нас формируется отложенный спрос.

В первую очередь, конечно, мы фиксировали растущий спрос и активное вымывание предложения, что является сигналом для собственников недвижимости к тому, что нужно повышать цены. Но здесь тоже есть определенные границы. На примере объектов, которые, например, были сданы три-четыре года назад, мы можем говорить о том, что цены вернулись к старым значениям. И повышение их при выходе на рынок — сложный вопрос, ведь это уже просто переоценка стоимости объекта».

На фоне повышенных арендных ставок на элитную недвижимость в Москве клиенты, которым нужно жилье прямо сейчас, присматриваются к загородной недвижимости либо на время уходят в сервисные апартаменты. Все они рассчитывают вернуться на рынок элитной аренды, как только ситуация с ценами изменится.

Однако управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт не видит предпосылок для снижения цен. Более того, по ее словам, владельцы такой недвижимости, даже несмотря на увеличение ставок, не стали больше зарабатывать: «Премиальная недвижимость выросла в разы, если год назад средняя цена 2 млн руб. за "квадрат" казалась странной, то сейчас стартовая цена у девелопера в 2 млн руб. за кв. м уже не смущает.

Соответственно, аренда подтянулась под выросшие цены и отсутствие предложения. Наш покупатель не заходит в ипотеку под 19-20% годовых, а идет в аренду, если не хочет снижать качество своего жилья. При этом предложение не так велико, поэтому все те же самые доходности, которые давала аренда и раньше теперь соотнеслись с ценой. Естественно, выросли арендные ставки.

Арендодатели не выигрывают на этом, а просто компенсируют возросшие цены вообще. Доходность как была 4-5% годовых, так и осталась. Никто же не готов себе в убыток сдавать. Ну, или те же деньги, которые у вас есть от квартиры, можно разместить на депозите под 16% годовых. Вопрос: что лучше?

Спрос все равно есть, и он остается, потому что люди, которые не могут или по каким-то причинам не хотят в данный момент приобретать жилье, будут платить эту арендную ставку, в этом сегменте никто на себе не экономит».

В первом квартале эксперты «Intermark Аренда» также фиксировали рекордный рост цен на долгосрочную аренду элитных квартир в Москве. Тогда показатель вырос на 13%. А средний показатель ставок, по которым заключались сделки, достигал почти 300 тыс. руб.

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Владислав Викторов