Новостройки вернулись к росту

Рост цен на первичную недвижимость ускорился. За месяц на крупнейших региональных рынках России она подорожала на 1,1%. Это обусловлено стабилизацией спроса и сдержанной активностью девелоперов. Медленный рост цен сохранится как минимум до конца года. Активность на рынке поддержит выплата годовых бонусов в крупных компаниях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Средняя стоимость первичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в середине ноября составила 177,4 тыс. руб. за кв. м, подсчитали в «ЦИАН.Аналитике». За месяц показатель увеличился на 1,1%. В октябре динамика была менее выраженной — рост на 0,6%. Согласно «Этажам», в России в целом первичная недвижимость сейчас стоит в среднем 134,6 тыс. руб. за кв. м, подорожав к октябрю на 0,3%. В «Яндекс Недвижимости» отмечают, что медианная стоимость новостроек в городах-миллионниках за месяц выросла на 0,9%.

Наиболее выраженный рост цен на первичном рынке за месяц, по данным «ЦИАН.Аналитики», произошел в Нижнем Новгороде: на 4,5%, до 205,6 тыс. руб. за кв. м. В Ростове-на-Дону динамика составила 3,1%, до 151,5 тыс. руб. за кв. м. Одновременно в Челябинске, согласно «Этажам», значение снизилось на 0,3% за месяц, до 117,3 тыс. руб. за кв. м. В Москве новостройки экспонируются в среднем за 383,9 тыс. руб. за кв. м, в Санкт-Петербурге — за 258,9 тыс. руб. за кв. м, следует из подсчетов «ЦИАН.Аналитики». За месяц значения выросли на 1,6% и 0,8% соответственно.

Общее увеличение цен прослеживается на фоне относительно стабильного спроса. В октябре, по словам руководителя «ЦИАН.Аналитики» Алексея Попова, количество заключенных договоров долевого участия в Московском регионе сократилось на 4% к сентябрю, в агломерации Санкт-Петербурга активность выросла на 1%, в регионах сократилась на 6%. В денежном выражении рынок немного подрос и не демонстрирует явного снижения цен, замечает он. В «Этажах» в ноябре фиксируют рост спроса покупателей на 14,3% к значениям октября, хотя замечают, что показатель все же отстает от уровня прошлого года на 30,7%.

Управляющий директор первичного направления «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев говорит, что активность на платформе потенциальных покупателей новостроек 1–12 ноября увеличилась на 11% к аналогичному периоду октября. Хотя эксперт предупреждает, что пользователи зачастую просматривают объявления, лишь интересуясь условиями приобретения квартир, речь идет, в частности, о формировании отложенного спроса. Директор по продажам «Этажей» Сергей Зайцев предполагает, что на покупателей влияет информационный фон о постоянном ужесточении условий выдачи ипотеки. Это может стимулировать часть клиентов стремиться заключить сделки сейчас, считает он.

Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров считает, что спрос на новостройки остается. Доля собственных средств покупателей в структуре заключаемых сделок увеличивается, отмечает он.

Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов называет текущую ситуацию более прогнозируемой для девелоперов, чем конъюнктуру второй половины лета. Одновременно на рынок, по его словам, выходит существенно меньше новинок: ставки по проектному финансированию остаются высокими, позиция банков в части оценки проектов ужесточается, а планирование становится более осторожным. Количество лотов в активном предложении за месяц сократилось на 1%, следует из данных «ЦИАН.Аналитики». В «Этажах» заметили прирост экспозиции на 1%. Господин Алексеев добавляет, что объем предложения сейчас на 52% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

В условиях такой конъюнктуры застройщики, по словам господина Попова, пока не готовы к массовому применению скидок. Евгений Белокуров не исключает, что в ближайшей перспективе спрос на рынке новостроек немного вырастет за счет возобновления крупными банками приема заявок по льготным ипотечным программам. Похожий прогноз формулирует господин Зайцев, предполагая, что активность покупателей вырастет на 5–10% до конца года.

Алексей Попов ждет, что в ноябре-декабре число сделок на первичном рынке увеличится на 10–15% в месячном выражении за счет стандартных сезонных циклов. В первом квартале рынок также поддерживают выплаты тринадцатых зарплат и годовых бонусов, замечает он.

Эксперт обращает внимание на то, что замедление темпов вывода новых проектов предполагает также уменьшение в структуре предложения доли лотов на котловане, это оказывает дополнительное давление на цены.

Цены, по мнению господина Белокурова, продолжат медленный рост, прибавляя по 1% в месяц. Это динамика близкая к текущему уровню инфляции, замечает эксперт. Хотя Сергей Зайцев замечает, что реальная стоимость продажи при приобретении недвижимости за наличный расчет может сократиться на 5–8% за счет сезонных акций и специальных предложений от застройщиков.

Александра Мерцалова