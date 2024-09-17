Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Доступность жилья растет с зарплатой

Как изменилась ситуация на вторичном рынке недвижимости в больших городах

Доступность вторичного жилья в городах-миллионниках увеличилась на 8%. Речь о покупке без привлечения кредитных средств. Аналитики «Циан» сравнили, за какое время с учетом средних зарплат по региону можно накопить на однокомнатную квартиру площадью 38 кв. м. Выяснилось, что сейчас в мегаполисах этот период составит пять-шесть лет. Показатель сократился благодаря росту доходов граждан: за последний год он составил 19%, в то время как вторичные однушки подорожали на 12%.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Руководитель исследовательской службы «ЦИАН.Аналитика» Алексей Попов отмечает, что положительная пропорция сохранится еще некоторое время: «Чисто арифметически рост доступности жилья за последний год связан с тем, что цены на вторичке росли не очень быстрыми темпами, тогда как зарплаты продолжают расти и в номинальном, и в реальном выражении достаточно быстро.

Жители больших городов несут вещи из маленьких квартир на склады

Такая ситуация происходит не очень часто. При этом реальная эффективная доступность жилья зависит еще и от ставок по ипотеке: улучшилось соотношение зарплаты и стоимости жилья за наличный расчет. В ближайшие полгода тренд сохранится, потому что пока нет предпосылок к тому, чтобы цены на жилье стали быстро расти.

Тренд на рост зарплат хотя и ослабевает, но по-прежнему сохраняется. Связан он с тем, что называют "перегревом экономики", с недостатком трудовых ресурсов, с теми факторами, которые за пределами рынка недвижимости находятся. На однушку в Москве получится накопить примерно за восемь лет, похожие цифры в Санкт-Петербурге и в Казани. В типовом миллионнике на это уйдет от пяти до шести лет».

В 2019-м, с которым сравнивали нынешний период, в Москве на типовую однушку нужно было копить почти десять лет. Сейчас быстрее всего собрать деньги на такое жилье получится в Перми, Челябинске и Красноярске, подсчитали в «Циане», на это потребуется четыре с половиной года.

Руководитель проекта Dataflat Алекандр Пыпин говорит, что повышение доступности на вторичном рынке связано с увеличением промпроизводства и снижением предложений по льготной ипотеке: «Последний год на вторичном рынке ипотечные кредиты недоступны. Это привело к тому, что продавцы ориентируются на тех, у кого есть деньги. То есть покупка недвижимости стала доступнее для тех, кто готов платить сразу, а не ориентируется на ипотеку.

Почему цены на съемные квартиры резко выросли

Реальные цены сделок снижаются. Нужно понимать, что у нас за последние два года профиль экономики серьезно изменился. То, что было верно еще три года назад, сейчас уже совсем неверно. Промышленные центры существенно подросли с точки зрения экономики и зарплат. Соответственно, в таких городах стало много денег. Сколько будет этот дисбаланс сохраняться, не знаю. Это даже больше зависит от политики, чем от экономики».

Как отмечается в исследовании «Циан», за пять лет оклады в мегаполисах выросли в среднем в 1,8 раза. Согласно прогнозу Минэкономразвития, средняя реальная зарплата по стране в этом году поднимется на 6,5%, а в следующем рост будет ниже — чуть более 3,5%.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Станислав Крючков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...