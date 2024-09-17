Доступность жилья растет с зарплатой

Доступность вторичного жилья в городах-миллионниках увеличилась на 8%. Речь о покупке без привлечения кредитных средств. Аналитики «Циан» сравнили, за какое время с учетом средних зарплат по региону можно накопить на однокомнатную квартиру площадью 38 кв. м. Выяснилось, что сейчас в мегаполисах этот период составит пять-шесть лет. Показатель сократился благодаря росту доходов граждан: за последний год он составил 19%, в то время как вторичные однушки подорожали на 12%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Руководитель исследовательской службы «ЦИАН.Аналитика» Алексей Попов отмечает, что положительная пропорция сохранится еще некоторое время: «Чисто арифметически рост доступности жилья за последний год связан с тем, что цены на вторичке росли не очень быстрыми темпами, тогда как зарплаты продолжают расти и в номинальном, и в реальном выражении достаточно быстро.

Такая ситуация происходит не очень часто. При этом реальная эффективная доступность жилья зависит еще и от ставок по ипотеке: улучшилось соотношение зарплаты и стоимости жилья за наличный расчет. В ближайшие полгода тренд сохранится, потому что пока нет предпосылок к тому, чтобы цены на жилье стали быстро расти.

Тренд на рост зарплат хотя и ослабевает, но по-прежнему сохраняется. Связан он с тем, что называют "перегревом экономики", с недостатком трудовых ресурсов, с теми факторами, которые за пределами рынка недвижимости находятся. На однушку в Москве получится накопить примерно за восемь лет, похожие цифры в Санкт-Петербурге и в Казани. В типовом миллионнике на это уйдет от пяти до шести лет».

В 2019-м, с которым сравнивали нынешний период, в Москве на типовую однушку нужно было копить почти десять лет. Сейчас быстрее всего собрать деньги на такое жилье получится в Перми, Челябинске и Красноярске, подсчитали в «Циане», на это потребуется четыре с половиной года.

Руководитель проекта Dataflat Алекандр Пыпин говорит, что повышение доступности на вторичном рынке связано с увеличением промпроизводства и снижением предложений по льготной ипотеке: «Последний год на вторичном рынке ипотечные кредиты недоступны. Это привело к тому, что продавцы ориентируются на тех, у кого есть деньги. То есть покупка недвижимости стала доступнее для тех, кто готов платить сразу, а не ориентируется на ипотеку.

Реальные цены сделок снижаются. Нужно понимать, что у нас за последние два года профиль экономики серьезно изменился. То, что было верно еще три года назад, сейчас уже совсем неверно. Промышленные центры существенно подросли с точки зрения экономики и зарплат. Соответственно, в таких городах стало много денег. Сколько будет этот дисбаланс сохраняться, не знаю. Это даже больше зависит от политики, чем от экономики».

Как отмечается в исследовании «Циан», за пять лет оклады в мегаполисах выросли в среднем в 1,8 раза. Согласно прогнозу Минэкономразвития, средняя реальная зарплата по стране в этом году поднимется на 6,5%, а в следующем рост будет ниже — чуть более 3,5%.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Станислав Крючков