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06:01
Трамп требует от NYT раскрыть источник данных в статье о кибератаках на Россию
09:17
Губернатор Алтайского края положительно оценил назначение куратора-министра
09:02
В Новосибирске арестован поджигатель иномарок
08:59
Прокуратура обязала мэрию Омска повысить безопасность кинотеатра «Сатурн»
08:48
Главу омской стройфирмы осудили за хищение средств на покупку жилья детям-сиротам
08:31
Алтайский край намерен продать Северной Корее более 150 баранов-производителей
07:09
Красноярский губернатор опроверг информацию о хищениях в лесной отрасли региона
06:39
СКР проверит обращение красноярских дольщиков на прямую линию с президентом
06:26
Депутаты приняли отставку главы кузбасского города после ЧП на разрезе
06:05
Глава Западно-Сибирского управления Росавиации предстанет перед судом
17/06
Аэропорт Толмачево проведет реконструкцию привокзальной площади за 1,2 млрд рублей
17/06
Организаторы подземной нарколаборатории пойдут под суд
17/06
Реконструкция аварийного кинотеатра в Кемерово закончится в конце лета
17/06
Прокуратура оштрафовала S7 из-за высокой температуры в салоне самолета
17/06
Экс-глава НИИТО Михаил Садовой приговорен к трем годам колонии
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Премирование общего режима
Экс-глава медицинского НИИ получил срок за растрату 10 млн рублей Минздрава РФ
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Замглавы Барнаула подозревают во взятке за заключение контракта на вывоз нечистот
Подробно
Тема
(обновлено: 11.06.2019)
Коррупция в Сибири
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Замглавы Барнаула подозревают во взятке за заключение контракта на вывоз нечистот
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Бывшую главврача детской больницы осудили за взятки
Главу департамента подвел шелкопряд
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Началось судебное следствие по делу алтайского чиновника
Нет УДО без добра
Сотрудник колонии получил большой срок за взятки от заключенных
Гендиректор ловит приговор на лету
Экс-главу «Красавиа» будут судить за получение откатов на 4 млн рублей
Декларация независимости от прокуратуры
Депутатов уличили в нарушении антикоррупционного законодательства
Родственники не увидели взяток
Дело умершего омского судьи направлено на пересмотр
Устав от коррупции
Положения главного документа города Бердска признаны недействующими
По году за куртку
Бывшего топ-менеджера «Аэропортов Красноярья» за взятки отправили в колонию
Ставок больше нет
Экс-полицейского в Новосибирске будут судить за крупную взятку
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За коррупцию арестован бывший управделами губернатора Алтайского края
Астроному открыли камеру
Директора Новосибирского планетария обвиняют в злоупотреблении полномочиями
Папка чрезвычайной ценности
Начальник томского управления МЧС арестован на два месяца
Силовой подкуп
Прокуратура отдала под суд директора спортшколы по хоккею с мячом «Сибсельмаш»
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Новосибирская область впервые в 2019 году стала центром празднования Федерального Сабантуя.
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Как прошел «Тотальный диктант» в Новосибирске
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Бикини на снегу
В Шерегеше (Кемеровская область) состоялся массовый спуск любительниц зимних видов спорта — в одних купальниках
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Под крылом субсидий
В Новосибирске в 2019 году выросло количество рейсов, субсидируемых по госпрограмме
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Окно в банкротство
ВТБ потребует признать несостоятельными компании, связанные с группой БФК
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Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия