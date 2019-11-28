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Фото: Иван Шаповалов / Коммерсантъ

Станционный предусмотритель

Экс-начальника Новосибирска-Главного будут судить за взятки

Бывший начальник станции Новосибирск-Главный Вячеслав Воеводский предстанет перед судом по обвинению в коррупции. По версии следствия, высокопоставленный железнодорожник за взятки от представителей грузоперевозочных компаний приказывал не отражать в актах проверок допущенные нарушения, что позволяло им избегать крупных штрафов. Общая сумма инкриминируемых бывшему железнодорожнику взяток составила 450 тыс. руб. В обмен на смягчения наказания Вячеслав Воеводский полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.


Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР завершило расследование дела в отношении бывшего начальника станции Новосибирск-Главный Вячеслава Воеводского, обвиняемого по двум эпизодам получения взяток (ч. 2 и ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в следственном ведомстве.

В середине сентября 2019 года Вячеслава Воеводского задержали сотрудники управления ФСБ по Новосибирской области, в чьей оперативной разработке он находился. Во внутреннем кармане его кителя чекисты обнаружили около 330 тыс. руб. Следствие считает, что эти деньги — взятка от представителя грузоперевозочной фирмы за создание ей благоприятных условий в работе и общее покровительство. Как указывается в материалах расследования, начальник станции приказывал подчиненным не отражать в актах проверок выявленные нарушения правил железнодорожных перевозок со стороны фирмы, что позволяло ей избегать крупных штрафных санкций.

Сам подозреваемый уверял, что деньги, которые ему передавались, это не взятка, а возвращенный долг. По ходатайству следователей суд отправил высокопоставленного железнодорожника на два месяца в СИЗО. Затем в деле появился еще один эпизод получения взятки в 124 тыс. руб. Пока шло расследование, Вячеслава Воеводского уволили со службы.

В октябре железнодорожник, которому по совокупности всех обвинений грозило до 12 лет лишения свободы, изменил свою позицию. Он полностью признал вину и заключил досудебную сделку со следствием. Это стало основанием для смягчения ему меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест. По словам официального представителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксаны Горбуновой, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по делу и направило его в Железнодорожный райсуд Новосибирска.

Как сообщили в суде, дело экс-начальника станции будет рассмотрено по упрощенной процедуре: без исследования доказательств и допроса свидетелей. При этом фигуранту не могут назначить наказание, превышающее две трети от максимального срока по вменяемой статье Уголовного кодекса.

Константин Воронов


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