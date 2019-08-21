В безусловной строгости

Коллегия Красноярского краевого суда подтвердила законность приговора экс-гендиректору государственной авиакомпании «Красавиа» Валерию Морданю. В мае он был признан виновным в получении взяток от поставщиков за заключение контрактов на общую сумму 4 млн руб. и получил четыре года строгого режима. В апелляционной жалобе адвокаты просили заменить их подзащитному тюремный срок условным, утверждая, что он не опасен для общества. Суд им в этом отказал.



Красноярский краевой суд во вторник рассмотрел апелляционную жалобу защиты экс-гендиректора авиакомпании «Красавиа» Валерия Морданя на решение Советского райсуда.

Приговор бывшему топ-менеджеру «Красавиа» вынесли в мае 2019 года. Суд признал его виновным в коррупции и назначил четыре года в колонии строгого режима и штраф 8 млн руб. Бывший топ-менеджер обвинялся в получении взяток (ст. 290 УК РФ) от поставщиков «Красавиа» за заключение контрактов, общая сумма инкриминируемых ему «откатов» составила около 4 млн руб. После оглашения приговора Валерия Морданя взяли под стражу в зале суда.

Защита обратилась с апелляцией в вышестоящий суд, считая назначенное Валерию Морданю наказание чрезмерно суровым. Адвокаты утверждали, что райсуд не дал должную оценку состоянию здоровья обвиняемого, его почтенному возрасту (Валерию Морданю 63 года) и многочисленным положительным характеристикам. Кроме того, по мнению защиты, райсуд в недостаточной степени учел его активное сотрудничество с правоохранительными органами. Сразу после задержания в конце 2017 года экс-глава «Красавиа» заключил досудебную сделку. Выполняя ее условия, он полностью признал вину и поделился со следователями информацией, рассказав о неизвестных им фактах коррупции. По сведениям “Ъ”, он дал показания на руководителя федерального казенного предприятия «Аэропорты Красноярья» Максима Андраханова, который был задержан по схожему уголовному делу. Защитники просили применить ст. 73 УК РФ, которая позволяет назначить условный срок. В жалобе они указали, что их клиент еще может быть полезен обществу и не представляет для него опасности. О снисхождении к бывшему главе авиакомпании просил общественный защитник, который подключился к делу.

Как рассказали “Ъ” в апелляционном отделе прокуратуры Красноярского края, коллегия судей сочла эти доводы неубедительными и оставила жалобу без удовлетворения, приговор — без изменения. Со дня на день Валерия Морданя конвоируют в исправительную колонию.

«Красавиа» ведет свою историю с 1959 года. Компания является оператором шести краевых аэропортов (Диксон, Хатанга, Тура, Ванавара, Байкит и Енисейск), осуществляет регулярные и чартерные рейсы по социально значимым маршрутам в районы Крайнего Севера. В авиапарке «Красавиа» самолеты Як-42, Ан-24 и Ан-26, Л-410, вертолеты Ми-8 различной модификации. По данным «Крас­авиа», в 2018 году ее воздушным флотом выполнено 2520 рейсов, перевезено 300 тыс. пассажиров.

Константин Воронов