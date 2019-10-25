Экс- главе УК «Биотехнопарк» отказали от дома

В Новосибирске суд продлил арест экс-гендиректору УК «Биотехнопарк» Владимиру Кожевникову, в отношении которого расследуется дело о взятке в 2,5 млн руб. След­ствие проверяет его на возможную причастность к другим коррупционным преступлениям. Адвокаты просили о переводе их клиента под домашний арест, но суд оставил господина Кожевникова в тюрьме до конца 2019 года.

В четверг Центральный райсуд Новосибирска по ходатайству следствия продлил еще на два месяца, до 29 декабря, срок заключения под стражей экс-гендиректору УК «Биотехнопарк» (принадлежит областному департаменту имущественных отношений) Владимиру Кожевникову. Об этом „Ъ“ сообщили в суде. В обосновании своего ходатайства силовики заявили, что тот обвиняется в особо тяжком преступлении против госвласти и интересов госслужбы, за которое предусмотрено наказание от восьми до 15 лет лишения свободы. Следователи не исключают, что под тяжестью наказания, которое ему грозит, бывший топ-менеджер может скрыться. Главным аргументом в пользу продления срока заключения в СИЗО господина Кожевникова стала проверка следствия на возможную причастность его к другим преступлениям.

Как рассказала „Ъ“ адвокат Татья­на Щербакова, защита просила об избрании Владимиру Кожевникову меры пресечения, не связанной с лишением свободы, например, домашний арест. Утверждения след­ствия о том, что бывший топ-мене­джер может скрыться, не подтверждено доказательствами, уверена госпожа Щербакова. По ее словам, во время проверки, предшествовавшей возбуждению уголовного дела, подзащитный всегда являлся по первому вызову следователя. «Он объясняет это тем, что ему незачем скрываться, так как преступление он не совершал»,— рассказала о позиции своего подзащитного адвокат. К материалам дела защита приобщила положительные характеристики на экс-гендиректора УК «Биотехнопарк» от бывших сослуживцев. Все, кто знал господина Кожевникова, в один голос отзываются о нем как о глубоко порядочном человек, который никогда не использовал служебное положение в корыстных целях.

По словам старшего помощника прокурора Центрального района Елены Киреевой, прокуратура поддержала ходатайство следствия о продлении ареста Владимира Кожевникова, а суд удовлетворил. Также суд оставил еще на два месяца в СИЗО предполагаемого посредника в передаче взятки Павла Шелеметьева.

Владимира Кожевникова силовики задержали 29 августа. Следственные органы заподозрили экс-главу УК «Биотехнопарк» в получении взятки в размере 2,5 млн руб. Эти средства, по версии следствия, бывший топ-менеджер получил в 2016 году от директора фирмы-поставщика ООО «Медиахолдинггрупп» Татьяны Франк за беспрепятственное подписание актов приемки оборудования. По некоторым данным, основанием для привлечения господ Кожевникова и Шелеметьева к уголовной ответственности стала явка с повинной Татьяны Франк, в отношении которой ранее расследовалось дело о причинении имущественного ущерба УК «Биотехнопарк» на общую сумму свыше 600 тыс. руб. В последующем оно было закрыто.

Владимир Кожевников — совладелец строительного ООО «Билдэкс» (50%), ООО «Сибирская горная компания» (20,68%) и АО «Спортивно-технический развлекательный комплекс „Спортивное кольцо“» (5%, бенефициар — ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области»). Господин Кожевников занимал должность гендиректора АО «УК „Биотехнопарк“» с декабря 2011-го по июнь 2018 года.

Константин Воронов