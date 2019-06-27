Два кроссовера до колонии Бывшая замглавы красноярского минэкономразвития осуждена на 10 лет за взятки

В Красноярске суд огласил приговор бывшему заместителю министра экономического развития и инвестиционной политики края Надежде Маршалкиной, признав ее виновной во взятках. По версии следствия, Маршалкина в период своей работы руководителем Дирекции по комплексному развитию Нижнего Приангарья получила кроссоверы Mercedes-Benz и BMW X5 и 14 млн руб. за помощь в заключении госконтрактов. Экс-чиновнице присудили 10 лет колонии и штраф в размере 190 млн руб. Вину она признала частично.

В Красноярске завершилось рассмотрение громкого коррупционного дела, обвиняемой по которому проходила бывший заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики края Надежда Маршалкина. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Расследование этого дела началось в 2015 году. У силовиков возникли вопросы к Надежде Маршалкиной, касающиеся периода ее работы главой краевого госучреждения «Дирекция по комплексному развитию Нижнего Приангарья». Маршалкину заподозрили в получении «откатов» за заключение госконтрактов. Как установило расследование, осенью 2013 года учредитель ООО «Сибтранскомплект» передал госпоже Маршалкиной кроссовер Mercedes-Benz ML 350 4MATIC стоимостью 3,4 млн руб. с красивым номером 333 и 14 млн руб., которые были переведены на счет фирмы, учредителем которой она являлась. Строительная компания получила два контракта общей стоимостью свыше 170 млн руб.: первый — на возведение линейно-кабельных сооружений Богучанской ГЭС, второй — на строительство ремонтно-эксплуатационного пункта.

В августе 2014 года, говорится в материалах дела, учредитель «Сибтранскомплекта» через посредника передал Маршалкиной кроссовер другой марки — BMW X5 за 1,18 млн руб. Автомашина, как считают силовики, являлась частью обещанной взятки в сумме 55 млн руб. за содействие в заключении контракта на завершение строительства железнодорожной ветки Карабула — Ярки почти на 550 млн руб.

Кроме того, Маршалкиной вменили в вину организацию рейдерского захвата компании «Сибтранс­комплект», интересы которой она прежде лоббировала. По версии следователей, это было сделано при помощи сфальсифицированных документов — протоколов собраний участников ООО об увеличении уставного капитала и введении в состав компании нового учредителя.

По ходатайству следователей экс-чиновница (ее уволили с формулировкой «в связи с утратой доверия») была арестована в октябре 2015 года, также было арестовано принадлежавшее ей и ее близким родственникам имущество: пять квартир, столько же автомашин, два нежилых помещения, четыре земельных участка, доли в трех коммерческих фирмах. Маршалкина заняла должность заместителя министра экономического развития в мае 2015 года и была уволена после предъявления ей обвинения в октябре того же года.

Летом 2017 года 40-томное уголовное дело поступило в Советский райсуд. В первый день процесса экс-чиновница заявила о частичном признании вины. В сентябре 2017-го и ноябре 2018 года уголовное преследование по ст. 185 (фальсификация решения общего собрания акционеров) и ст. 170.1 УК РФ (фальсификация ЕГРЮЛ, реестра владельцев ценных бумаг) было прекращено в связи с истечением сроков давности.

Как рассказала “Ъ” официальный представитель прокуратуры Красноярского края Ольга Гайдук, гособвинение просило назначить бывшему заместителю министра Маршалкиной 14 лет и штраф в размере 300 млн руб. Оглашение приговора заняло у суда около недели. Он признал экс-чиновницу виновной по двум эпизодам ст. 290 УК (взятка) и приговорил к десяти годам в колонии общего режима. Кроме того, осужденной предстоит выплатить штраф 190 млн руб. Адвокат Марина Сашина не стала комментировать исход судебного разбирательства.

Константин Воронов