Борцы с коррупцией внесли наличный вклад

В Алтайском крае завершено расследование дела группировки обнальщиков, которая через подставные фирмы вывела в теневой оборот свыше полумиллиарда рублей. Среди ее предполагаемых участников были сотрудники антикоррупционных подразделений полиции братья Роман и Виталий Ланцовы, которые, по версии следствия, занимались перевозкой наличных и отвечали за конспирацию. Единственный из фигурантов дела, кто признал вину, — создатель группировки предприниматель Станислав Игонин. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и уже получил условный срок.

Управление Следственного комитета России (СКР) по Алтайскому краю направило в суд уголовное дело теневой финансовой организации, действовавшей с 2014-го по 2016 год. Об этом сообщила старший помощник руководителя управления Людмила Рязанцева.

В 2016 году сотрудники региональных управлений СКР и ФСБ ликвидировали группировку, занимавшуюся незаконным обналичиванием крупных сумм. Офисы, в которых финансисты-нелегалы принимали клиентов, находились в самых крупных бизнес-центрах Барнаула. Каждый из офисов был оборудован системой «клиент-банк», которая позволяет дистанционно управлять банковскими счетами. За каждую трансакцию теневики взимали комиссионный сбор. Сначала он составлял 3% от суммы обналичивания, затем был поднят до 7%. По подсчетам следствия, за пару лет банкиры-нелегалы провели нелегальные финансовые операции на сумму свыше 520 млн руб. Предполагаемый доход группировки составил более 25 млн руб. В офисах, где предоставляли нелегальные финансовые услуги, прошли обы­ски. Оперативники изъяли печати и учредительные документы подставных фирм, банковские карты. Следователи завели дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением доходов в особо крупном размере), максимальное наказание по ней — до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

Идейный вдохновитель группировки предприниматель Станислав Игонин заключил досудебную сделку. Он не только признал вину, рассказав об организованном им теневом бизнесе, но и дал показания на своих предполагаемых помощников. К уголовной ответственности следователи привлекли еще пять человек, в том числе полицейских — братьев Романа и Виталия Ланцовых. Старший, Роман, занимал пост начальника отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД Барнаула. На время расследования его отстранили от должности. Ланцов-младший работал оперуполномоченным антикоррупционного отдела УМВД по Алтайскому краю и после возбуждения был уволен из органов «по отрицательным мотивам». Полицейские, указывается в материалах следствия, занимались поиском новых клиентов, инкассацией, отвечали за меры конспирации. Кроме того, в случае возникновения проблем с правоохранительными органами, они якобы должны были искать пути их решения.

Дело в отношении создателя преступной группы выделили в отдельное производство, в июне 2019 года Станиславу Игонину вынесли приговор. Центральный райсуд Барнаула учел активную помощь следствию, оказанную банкиром-теневиком, и назначил ему два с половиной года условно. Также с него взыскана в доход государства сумма криминального дохода. По основному делу группировки Станислав Игонин выступит ключевым свидетелем обвинения.

Остальные фигуранты отрицают вину. Они заявляют, что, кроме противоречивых показаний Станислава Игонина, ничем другим следствие не располагает. Обвиняемые рассчитывают на оправдательный приговор.

Константин Воронов