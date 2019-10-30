С чем боролся

В Алтайском крае завершено расследование резонанс­ного дела бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) регионального главка МВД России Вадима Надвоцкого. По версии следствия, на протяжении трех лет он брал деньги от предпринимателя, обещая оградить его бизнес от проверок, окончательная сумма инкриминируемых полковнику взяток составляет почти 13 млн руб. На следствии бывший борец с коррупцией полностью признал вину.



В Барнауле перед судом предстанет экс-начальник антикоррупционного подразделения ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий, обвиняемый в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Людмила Рязанцева.

Вадима Надвоцкого арестовали в ноябре прошлого года оперативники ФСБ и Главного управления соб­ственной безопасности МВД России. По данным следственного ведомства, с 2016-го по 2018 год полковник получал взятки от представителя двух компаний, занимавшихся продажей моторного топлива в Алтайском крае. Вознаграждение, говорится в деле, полагалось за общее покровитель­ство и беспрепятственное ведение бизнеса — высокопоставленный полицейский обещал не доводить доследственные проверки до возбуждения уголовных дел или вовсе оградить фирмы от них. В общей сложности за три года сумма взяток составила 12,9 млн руб. Вслед за полковником в СИЗО отправился его бывший сослуживец Евгений Гречишкин — предполагаемый посредник в передаче денег.

Так как санкция статьи УК, инкриминируемой Вадиму Надвоцкому, помимо лишения свободы, предусматривает и крупный штраф (70-кратная сумма взятки), следователи арестовали его имущество и денежные средства на общую сумму 17,5 млн руб. Полковник не стал отпираться и признал вину. Поскольку он активно сотрудничал со следствием, дело в отношении него выделили в самостоятельное производство. В последующем полковника перевели под домашний арест. Во время следствия борца с коррупцией уволили из органов.

После вручения экс-начальнику УЭБиПК копии обвинительного заключения дело поступит в Центральный райсуд. Там уже идет судебный процесс над Евгением Гречишкиным, обвиняемым в посредничестве при передаче взяток (ст. 291.1 УК РФ).

В краевом УМВД Вадим Надвоцкий, который имеет юридическое и экономическое образование, служил с середины 1990-х годов. В 2006 году ему доверили управление по борьбе с экономическими преступлениями, которое в последующем было реформировано в УЭБиПК. «У любого сыщика должно быть много положительных качеств, однако одними из главных черт настоящего оперуполномоченного являются быстрота мышления, смекалка, здоровый авантюризм»,— как-то рассказывал студентам главный борец со взятками Алтайского края. В печати полковник рассуждал о природе коррупции, методах противодействия ей. «Нужно устранить причины и условия, способствующие этому социальному явлению (коррупции.— „Ъ“). Это задача комплексная, и одно из наиболее сложных ее условий — формирование в обществе нетерпимости к любым коррупционным проявлениям»,— заявлял он СМИ. А в 2017 году начальник УЭБиПК с подчиненными записал песню, посвятив ее юбилею создания антикоррупционного подразделения полиции. Один из ее куплетов начинался словами: «Мы не деремся, как гладиатор на арене. Наше поле битвы — экономические преступления. Коррупция — главное зло на планете, она нам не дает спокойно жить на свете».

Константин Воронов