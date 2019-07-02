Следственный комитет снял пенку

В Алтайском крае Следственный комитет направил в суд уголовное дело в отношении гендиректора АО «Модест», производящего детское питание, Антониды Устиновой. По данным силовиков, на протяжении трех с половиной лет топ-менеджер госпредприятия получала взятки от неназванного коммерсанта за выбор его фирмы поставщиком АО, общая сумма подношений превысила 7 млн руб. Госпожа Устинова согласилась с обвинением. Признание вины станет смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.



Гендиректор завода молочного детского питания «Модест» в Алтайском крае предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве, сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета Татьяна Эрдле.

В центре громкого скандала Антонида Устинова, возглавлявшая больше десяти лет госпредприятие «Модест» (100% акций принадлежат региону), оказалась в апреле 2019 года. По материалам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Барнаулу в отношении топ-менеджера возбудили уголовное дело о взятках (ч. 6 ст. 290 УК РФ, наказание по ней — от восьми до 15 лет лишения свободы). По данным силовиков, на протяжении трех с половиной лет топ-менеджер госпредприятия получала взятки от коммерсанта, имя которого не разглашается, за выбор его фирмы поставщиком АО. Деньги зачислялись на подконтрольный гендиректору банковский счет, общая сумма переданных взяток, подсчитали силовики, составила свыше 7 млн руб.

Как рассказали в управлении СК, гендиректор «Модеста» признала вину. Задерживать топ-менеджера не стали и ограничились подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Поскольку санкция ст. 290 УК, кроме лишения свободы, предусматривает и крупный штраф (в размере 70-кратной суммы взятки), силовики добились ареста имущества госпожи Устиновой (квартира и гаражный бокс), а также ее супруга и дочери. Связаться с гендиректором завода не удалось. Адвокат Вадим Киреев подтвердил “Ъ” информацию о признании его клиенткой вины. По словам защитника, в понедельник госпоже Устиновой была вручена копия обвинительного заключения, утвержденная прокуратурой. От подробных комментариев адвокат воздержался.

АО «Модест» — единственное в Алтайском крае предприятие по производству молочной продукции для детей. Оно работает с начала 1990-х годов и выпускает адаптированные смеси для детей с рождения, детский творожок, йогурты, молоко с витаминами и йодом, а также продукты для детей дошкольного и школьного возраста. Продукция поставляется более чем в 700 магазинов по Сибирскому ФО. В апреле 2019 года краевое управление имущественных отношений заявило о возможной приватизации «Модеста». Заксобрание региона выступило против этих планов, предложив правительству не включать компанию в прогнозный план приватизации на 2018–2020 годы. Причем единодушны в этом были все парламентские фракции: «Единой России», КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР.

Константин Воронов