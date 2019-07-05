Деньги на пожарных оказались в приговоре

Суд приговорил бывшего руководителя ГУ МЧС по Томской области Михаила Бегуна к семи годам колонии строгого режима, признав его виновным во взяточничестве. Согласно версии следствия, генерал-майор получил от предпринимателя 300 тыс. руб. за незаконную выдачу фирме лицензии на монтаж и обслуживание систем пожарной безопасности. Деньги якобы собирались на оплату услуг адвокатов, защищающих кемеровских спасателей в деле о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Бегун утверждал, что купюры, которые нашли в его служебном кабинете, ему подбросили.



В Томске в четверг завершился судебный процесс над бывшим руководителем регионального ГУ МЧС России Михаилом Бегуном. Об этом “Ъ” сообщила официальный представитель томского управления Следственного комитета России Елена Лебедева.

По версии следствия, летом 2018 года начальник главка поручил подчиненному собрать деньги якобы для выплаты гонорара адвокатам, защищавшим кемеровских спасателей в деле о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Обвиняемыми по нему проходят несколько сотрудников МЧС по Кузбассу, в том числе экс-руководитель ведомства Александр Мамонтов. Средства следовало «изыскать» в поднадзорных МЧС фирмах. Отзывчивым предпринимателям, готовым помочь, было обе­щано содействие в бизнесе. Согласно материалам следствия, в июле 2018 года руководитель Сибирского центра исследований, консультаций и экспертиз Максим Сысоев передал генералу Бегуну 300 тыс. руб. Взамен его компания получила лицензию на монтаж и обслуживание систем пожарной безопасности, на которую по закону она не могла рассчитывать: у фирмы отсутствовало необходимое оборудование.

24 июля прошлого года начальник томского главка МЧС был задержан оперативниками Федеральной службы безопасности, в чьей разработке он находился. В служебном кабинете генерала изъяли черную кожаную папку для документов, в одном из ее отделений находилась стопка пятитысячных купюр. Главного томского спасателя поместили в СИЗО. В августе того же года президент России Владимир Путин отстранил Михаила Бегуна от занимаемой должности, на которой тот находился с 2016 года. Арестованному предъявили обвинение по ч. 5 ст. 290 УК РФ (взятка в крупном размере). В отношении коммерсанта Максима Сысоева, который активно сотрудничал со следствием, уголовное преследование было прекращено.

В январе 2019 года по делу началось судебное разбирательство. Экс-начальник главка МЧС утверждал, что папку с деньгами, которая являлась главным вещественным доказательством, ему подбросили, когда он отсутствовал в кабинете. В пользу этой версии якобы говорит то, что на папке отсутствуют отпечатки пальцев генерала.

Свое уголовное дело Бегун считает сфабрикованным, а суд, отклонивший целый ряд ходатайств защиты, — необъективным. «На суд оказывается давление. Меня мелкопакостно унижали, дело дошло до шантажа. Но я за чужие спины не прятался и перед трудностями не пасовал. Последнее слово мне не перед кем держать, за исключением сослуживцев. Я был рад, что вместе с ними служил»,— заявил Бегун.

По словам Елены Лебедевой, Ленинский райсуд Томска назначил экс-главе регионального МЧС семь лет колонии строгого режима и штраф в трехкратном размере взятки — 900 тыс. руб. В качестве дополнительного наказания Михаила Бегуна лишили звания генерал-майора внутренней службы.

Константин Воронов