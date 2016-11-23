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09:32
Собянин: пандемия COVID-19 идет на спад
10:35
Недельный приток в инвестирующие в Россию фонды составил $160 млн
09:56
Россиянка Касаткина выиграла теннисный турнир в Мельбурне
03:59
Илон Маск вновь стал богатейшим человеком мира по версии Bloomberg
00:09
Планетоход США совершил успешную посадку на Марсе
10:31
Продюсерский центр «Рики» возглавил Марк Завадский
10:29
Движение по Крымскому мосту впервые приостановили из-за снегопада
09:54
Большинство российских мужчин хотят получить на 23 февраля гаджеты
09:35
МИД РФ предложил иностранным дипломатам привиться «Спутником V»
09:08
Количество загрузок соцсети Clubhouse в мире превысило 8 млн
08:56
«Работа.ру»: рейтинг зарплатных ожиданий возглавили Москва и Санкт-Петербург
08:42
«Ведомости»: «Новапорт» вложится в инфраструктуру для обслуживания Superjet 100
08:36
Bloomberg: США представят доклад о новых санкциях против «Северного потока-2» 19 февраля
07:51
Пресс-секретарь Зеленского отрицает планы закрыть телеканал «Прямой»
07:31
В США полиция проверяет действия 29 сотрудников при штурме Капитолия
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(обновлено: 19.02.2021)
Рынок регистраторов
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